MC Davo tocará en el Pepsi Center este sábado, pero antes hablamos con él sobre lo que traerá y por qué no puedes faltar a su concierto.

MC Davo recién lanzó su disco Canciones Mamalonas Volumen 2 y el single “Siempre es lo mismo”, pero ahora es turno de presentarlos en vivo en su concierto del Pepsi Center este 13 de noviembre. Él se reporta listo, además trae invitados, y aprovechando que está en la CDMX en una de esas se echa una torta de milanesa.

El nuevo himno de MC Davo para los despechados

Acabas de lanzar “Siempre es lo mismo”, ¿de dónde vino la inspiración para esta rola que cala tan hondo?

“Un productor me mandó unos beats, y cuando una pista me despierta algo, mi cerebro va a escupir algo”, contesta el carismático rapero. Y agrega que lo primero que se le ocurrió fue la frase “siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, no lo consigo”. Preguntándose qué no consigo llegó una de las partes favoritas de los fans: “creo que le caigo mal a Cupido”, y de ahí desarrolló una historia de amor-desamor que canta junto a Gera MX y Samantha Barrón.

“Al final cierro diciendo la realidad de las cosas: Aunque no parezca, el amor viene y va, por hoy se me fue pero otro día volverá. Así que, a todos los despechados, es un ciclo de la vida, el amor anda en el aire, así que vivan la vida”, asegura MC Davo.

Afortunadamente, no es algo que le haya sucedido recientemente, pues lleva 12 años casado. Aunque dice que “seguro en el pasado estuve triste por alguien que me dejó, nos dejamos”. Pero lo que sí, es que suele aconsejar a sus fans cuando le escriben sobre sus rollos amorosos o de vida.

“Trato de dar consejos que a veces parecen regaños, pero eso es la verdad. Quieres todo, quieres una novia pero no pones de tu parte y te gusta andar de cabrón, pues por lo mismo no le caes bien a Cupido”, dice.

También trae nuevo disco bajo el brazo

La rola “Siempre es lo mismo” forma parte de su nuevo disco Canciones Mamalonas 2. Un material que representa un logro importante en estos tiempos pandémicos, con rolas que han jalado entre sus fans y varias colaboraciones importantes.

Por ejemplo, incluye “Warzone Freestyle”, con Dharius, y “Round 6”, con C-Kan. “No sabía que esas canciones iban a entrar en el disco”, confiesa el rapero, “Si les va bien, entran en el disco”.

Pero también tiene a nuevos exponentes de la escena urbana como Lamentablemente Flow en “Cuando éramos felices” y Milo Harf en “Gato negro”. A esta última ya hasta la firmó en su sello Deibeat Records de tanto que lo impresionó. “Me gusta escuchar proyectos interesantes que no son famosos todavía pero me pueden sacar una expresión de ‘ay, guey’”, asegura.

Aunque cuenta que se le quedó la espinita de incluir más toque regional mexicano, pero “tarde que temprano vendrán, si no fue en el Volumen 2 será en el Volumen 3”.

Mientras tanto, si no le sabes mucho a su música, MC Davo asegura que Canciones Mamalonas 1 y 2, junto con El dominio, son buenos discos para entrarle a su música. “A pesar de que pueda haber otros discos más famosos, son perfectos para ponérselos a alguien que no me conoce y lo puedo convertir en fan con varias rolas”.

MC Davo, listo para rapear en el Pepsi Center

Quienes sí te conocen, te irán a ver al Pepsi Center este 13 de noviembre, ¿listo para verlos frente a ti y no en una pantalla?

“¡Es una chulada! Una vez hice un concierto de streaming y, neta, dije no vuelvo a hacer esto, nunca en la vida vuelvo a hacer un concierto así. Es un problema, y si llegas a vender un chingo de boletos el sistema se cae. Y luego yo ni siento la vibra de la gente”.

Tan no le gustó, que rechazó otras propuestas y prefirió esperar para poder dar conciertos normales. Así, en junio fue de los primeros en cantar en el Pabellón M de Monterrey, y ahora llegará al Pepsi Center. “Seguro que los que asistan, la vamos a pasar bien cabrón. Ya lo necesitaba, y los fans de Davo lo necesitaban”.

Además, adelanta: “Seguramente canto de lo pasado, pero aprovecharé para cantar por primera vez canciones con artistas que son de acá, Lamentablemente Flow, Milo Harf. Me confirmaron C-Kan y Dharius. Creo que los fans lo van a agradecer porque están pagando por verme a mí, y termina siendo más especial el concierto”.

¡Denle su torta de milanesa a MC Davo!

Y ya que éste será un nuevo concierto del regiomontano en la CDMX, teníamos que preguntarle si ya se siente en casa cuando viene. Luego de bromear con que le gusta el tráfico, nos dice:

“Es chingón. Ya me la sé de memoria, antes venía y…”, dice moviendo la cabeza de un lado a otro como turista que ve todo con asombro. Pero admite que no se ha aprendido los nombres de las avenidas. “Disfruto venir para acá porque me chiflan mucho”, agrega.

¿Algún lugar de esta ciudad que te guste mucho?

“Hay restaurantes que ya abrieron en Monterrey, pero tengo mis favoritos acá para ir a echar carne, como el Cuerno, en Masaryk. Y hay varios restaurantitos interesantes que ni me acuerdo el nombre, pero disfruto ir por ahí. Y La casa de Toño, que no hay en Monterrey”.

¿Qué es lo que más disfrutas de la comida chilanga?

“Las tortas de milanesa, en Monterrey no preparan tortas de milanesa. Son cositas que los chilangos tienen, que yo no, pero cuando vengo seguro que tengo que llevarme algo”.

Claro que no todo es comida, pues dice que la ciudad también está buena para inspirarse y escribir algunas rimas. “He compuesto aquí. Hace tiempo que no compongo fuera del estudio de mi casa, pero ningún lugar es malo para componer”. Además, otra cosa que le gustaría hacer en la CDMX es grabar un disco en vivo, “algo íntimo, en un foro chiquito”, pero aún no encuentra al director indicado.

Este 12 de noviembre, el rapero se presentará en su tierra, en el festival Pal Norte. Posteriormente regresará a la CDMX, para cantar el sábado 13 en el Pepsi Center. La próxima semana, viajará a Las Vegas a los Latin GRAMMYs.

Y como su tren de trabajo no para, en 2022 lanzará el disco Canciones Mamalonas 3, intentará hacer más colaboraciones con cantantes de regional mexicano, además de una gira en Estados Unidos, y cruza dedos para armar otra con C-Kan y Dharius. Vaya que MC Davo es todo un chambeador.3