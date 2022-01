Estos covers te van a encantar o tal vez amabas la original y ahora no creerás lo que le hicieron, ¿De que lado estás pop o regional mexicano?

El mundo de los covers siempre ha sido polémico, casos hay muchos; desde las canciones que se convirtieron en éxitos de rock and roll en Latinoamérica y que en realidad eran traducciones. Hasta los covers que opacaron a las versiones originales e incluso han impulsado las carreras de muchas bandas y artistas. Ahora que el regional mexicano se apodera de las listas de éxitos en México nosotros nos preguntamos que versión es mejor, ¿la de pop o regional mexicano?

Bueno, chilangos, pues hoy les traemos otros covers que seguro no nos van a quedar a deber en la polémica. Y es que, ¿quién dijo que un éxito pop no puede sonar bien con un buen requinto, acordeón o hasta tuba? Aquí algunas reinterpretaciones más destacadas dentro del Regional Méxicano a éxitos del Pop:

“Tú” de Noelia x Carín León

Arrancamos con este éxito pop de finales de los 90’s en voz de Noelia, quien sí tuvo varios sencillos en su haber y ha lanzado seis discos de estudio, pero su mayor éxito sin duda fue esta canción que aún suena en las estaciones de música romántica de la CDMX.

El año pasado, Carín León lanzó el disco Encerrados, pero enfiestados Vol. I. En dicha producción incluyó este cover con su buen toque acústico regmex que no sabíamos que esta canción necesitaba. Y como no nos gusta dejarlos sin chismecito, les contamos que a Noelia no le gustó nada que le hicieran este cover. Pero aquí reconocemos que Carín León le ha dado un segundo aire a esta rolita que seguro las nuevas generaciones ya no ubicaban.

Cuando de covers se trata Carín León no para, pues en 2021 también se aventó a coverear “More than words” de Extreme (¡yes en Inglés, maifrends!), y para cerrar el año con broche de oro, en diciembre lanzó su álbum Pistiembre Todo El Año, en donde incluye un cover a “Moscas en la casa” de Shakira.

“Te quiero tanto, tanto” de Onda Vaselina x Calibre 50

Imposible pensar en la Onda Vaselina sin este éxito en español noventero. En lo que sus integrantes resuelven sus diferencias… Este año los de Calibre 50 revivieron esta canción que en su momento fue el tema principal de Mi pequeña traviesa. Telenovela que protagonizó Michelle Vieth por allá de 1997.

Esta canción derrama tanta miel que no importa en qué género la escuchemos; siempre será inevitable no cantar el coro “te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto…”

“Mi historia entre tus dedos” – Gianluca Grignani x Eslabón Armado

¿Qué hubiera sido de los 90’s sin este one hit wonder de Gianluca Grignani? Aunque no es la primera vez que se coverea en otro género; es en la nueva ola del Sad Sierreño que esta canción ha tenido cabida. Se trata de una versión lo-fi por parte de Eslabón Armado. Trío que incluyó este cover dentro de su disco Corta Venas de 2020.

Les dejamos estos 6 minutos de desolación que pasó del Pop al Sierreño sin problema alguno:

“Lamento Boliviano” – Enanitos Verdes x Junior H

En esta esquina: Eslabón Armado. En esta otra: Junior H.

A principios de este año, ambos artistas lanzaron su propio cover a este éxito de los Enanitos Verdes. Aquí les traemos la versión de Junior H porque si van a sacar la guitarra en las posadas para “amenizar”; por lo menos que sea con una versión más fresca y actualizada. ¿Ustedes con cuál cover se quedan?

“Rosas” – La Oreja de Van Gogh x Porte Diferente

¿Cómo olvidar la dulce e idílica voz de Amaia Montero en los dosmiles? Es imposible pensar en aquella década sin las melosas canciones de La Oreja de Van Gogh sonando por toda Iberoamérica.

Así que este cover a cargo de Porte Diferente no nos extraña, ya que en esta lista veremos cómo las nuevas promesas del Regional Mexicano han traído de vuelta a varios éxitos noventeros y dosmileros en versiones tumbadas, pero igual de despechadas.

“Todo Cambió” – Camila x Marca MP

Era 2006 cuando en la escena Pop mexicana el grupo Camila debutó con su álbum Todo Cambió, de ahí se desprendió este sencillo que 14 años después, coverea Marca MP con un acordeón al más puro estilo de las clásicas norteñas.

Pensábamos que esta rola no podía ser más cursi y llegadora, ¡gracias Marca MP!

“Acurrucar” – Ed Maverick x Los Pescadores del Río Conchos

Quien no resulta extraño para esta lista de artistas covereados en el Regional Mexicano es Ed Maverick. En la música de este chihuahuense predomina el mismo sentimiento que se encuentra en cualquier rolita norteña adolorida, así que su lírica bien pueden brillar en manos de Los Pescadores del Río Conchos o de La Maquinaria Norteña, quienes coverean “Fuentes de Ortiz”.

Con las rolas originales les garantizamos que se van a poner tristes, pero con los covers se van a poner a bailar tristes:

“No me quiero enamorar” – Kalimba x Edición Especial

¿Kalimba norteño? Oh sí, dentro de los covers todo es posible. El año pasado, el grupo sinaloense Edición Especial publicó su propia versión de “No me quiero enamorar”, sencillo con el que Kalimba se lanzó como solista en 2004.

Les va tan bien con estos covers que sus fans ya les piden versiones de Shakira. Ya veremos con qué otra reinterpretación Pop nos sorprenden.

“Don” – Miranda! x Grupo Firme ft. Edición Especial

Hablando de Edición Especial, y porque no todo es desamor, no podíamos dejar de mencionar este cover a “Don” de Miranda!

Aquí acompañan a otro grupo que si de covers se trata, se pintan solos. Los de Grupo Firme han afianzado su carrera covereando a quien se deje, pero eso sí, los resultados se han traducido en millones de streamings en plataformas de audio y video, así como el reconocimiento de revivir buenos viejos éxitos para las nuevas generaciones.

Este no incluye la guitarra de Lolo, pero igual vale la pena escucharlo:

Tú tienes la decisión final, las versiones en regional mexicano sin duda están puestas para la fiesta y un buen bailecito de cartón de cerveza. ¿Con cuál te quedas?

