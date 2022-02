Quizá conozcas a Kenia Os como la influencer de YouTube, o puede ser que la ubiques más por su canción “Jod3r”. Pues de ambas facetas nos habla aquí.

Recientemente Kenia Os lanzó su canción “Jod3r”, parte de un futuro disco, con cuyo video ha acumulado cifras millonarias de vistas. Algo impresionante, aunque no tanto para alguien con una amplia legión de seguidores en sus redes sociales y canales de YouTube.

Internet fue la puerta de entrada de Kenia Os para ser cantante

Si son seguidores de esta mazatleca sabrán que le gusta mucho cantar, pero si no quizá piensen que es una influencer que quiere dedicarse a la música. Ella aclara este punto contando que creció viendo especialmente a su familia materna interpretar canciones en casa.

Con respecto a su carrera en Internet y combinarla ahora con la de cantante, explica: “Creo que fui la primera en México como influencer que cantó, pero realmente nunca me vi como ‘quiero ser una influencer que canta’. Realmente siempre me gustó la música, y era algo que quería hacer, pero simplemente venía del Internet porque fue la primera herramienta que tuve para crecer en medios”.

Actualmente tiene más de 11 millones de seguidores en sus dos canales de YouTube, y más de 12 millones en Instagram, por mencionar algunas cifras.

Su modelo a seguir: Las artistas multifacéticas

Kenia Os agrega que admira a todo aquel que es multifacético: “Respeto más eso que desmeritarlo, y creo que sí, que me gusta ser influencer y tener una voz ante muchísimas personas”.

Para ejemplificar quiénes son sus modelos a seguir dentro de la música, que cumplen con esta característica enlista a Selena Gomez, Rihanna, Lady Gaga y Jennifer Lopez, quienes cantan, actúan y son empresarias. “Me encantan esas artistas que son muy multifacéticas y representan un poder y un movimiento dentro de la industria”.

Algo a lo que, confiesa, aspira ella así que trabaja mucho con su equipo en sus facetas de influencer, cantante y empresaria.

Kenia Os y su canción empoderadora “Jod3r”

Dentro de ese trabajo estuvo la preparación de su nuevo single “Jod3r”, con Snow Tha Product. Mismo que la llevó fuera de su zona de confort pues, dice, no quería perder la oportunidad de colaborar con la rapera mexico-americana.

“La canción realmente no la escribimos como para nadie ni nada así. Estábamos haciendo la idea de la canción que le queríamos enviar a Snow para que escuchara, y decidí pues hacer algo como para ella”, revela Kenia Os.

Así primero llegó el coro, y decidió hablar de “una chica que diga ‘no me puedes joder aunque me quieras joder, no vas a poder’, y eso fue lo que pusimos, esa parte de ‘yo me compro todo, yo tengo mi dinero, yo trabajo, mi actitud es internacional’. Cosas que probablemente yo no las tengo, pero cuando las canto sientes el poder y esa parte de empoderamiento”. Pero que, agrega, sí tienen su dosis de autobiográficas pues ella se costea sus gustos con su trabajo.

Sorprendida con la respuesta y sin preocuparse por los haters

La respuesta de sus fans no se hizo esperar, y en las primeras tres horas logró el primer millón de vistas. Poco antes de la semana, rebasó los 10 millones. A pesar de ser una influencer conocida, ¿le sorprende?

“Sí, sobretodo la parte de que creyeran en mi música y de lo que yo estoy haciendo. He visto muchas reacciones de gente que ni siquiera sabe que vengo de hacer vlogs, que hablan de mí como artista y como intérprete y dicen “wow, o sea, ¿no sé porqué no la había escuchado antes?, porque me gusta lo que haces, es muy buena, su voz esto”. Estoy viendo reacciones, viendo comentarios y nutriéndome de lo que la gente dice bonito sobre mí porque me ayuda a crecer, inclusivo las críticas constructivas también me ayudan”.

Así que los haters ni la despeinan pues “creo que me critica más gente que ya me conoce que gente que no me conoce. La gente que no me conoce y no tiene ni idea de mí y me escucha por primera vez y ven mi proyecto por primera vez, al momento es ‘me gusta, wow, es increíble, no sé por qué no la he visto antes, me encanta lo que hace’. Pero gente que me conoce de antes creo que es la que más me puede llegar a criticar o hacer este tipo de críticas no constructivas”.

Kenia Os tiene en puerta un disco y conciertos

Lo que sigue es lanzar un disco que, cuenta, lleva haciendo desde hace un año y medio. “Va a estar increíble y tiene todo mi corazón, mi pasión, mis sentimientos”. Aún no tiene fecha de salida exacta, pero promete “una nueva etapa como Kenia artista, porque es algo que no han escuchado antes, así que se va a poner bueno”.

Además, el 24 y 25 de marzo se presentará en el Teatro Metropólitan, con canciones como el single reciente, “La noche”, “Mentiroso”, “Cócteles”, “Tenía que llegar”, entre otros. Noches que le urgen pues “por fin ya voy a tener esa conexión con el público que creo que la necesito, porque estamos como que atrapados en una burbujita de redes. Ya necesito ver a la gente”.

Agrega que “realmente lo que me interesa ni siquiera es cómo vea yo ni el show ni nada, yo quiero que cuando la gente salga del concierto que realmente digan ‘wow, me divertí, bailé, me lo gocé y me gustó’”.

Kenia Os también forma parte de los festivales Pa’l Norte y Emblema, y tendrá más presentaciones por anunciar a lo largo del año.