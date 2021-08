Desde Malcolm, El de Enmedio hasta una joya menospreciada de HBO, repasamos algunos intros que merecen un lugar en tu playlist de favoritas.

Por: Editorial M&E

A veces la música de una serie se queda en nuestra cabeza mucho más arraigada que el resto de elementos de la misma, como los personajes y la historia. Así que nos pusimos a recordar algunas de las series que consideramos, el intro es icónico como para agregarlo a una playlist.

Actualmente existen más de 500 series siendo producidas sólo en los Estado Unidos, por lo que estas rolas no intentan ser una lista definitiva, más bien es una primer propuesta. Así que pongan los comentarios que otras valen la pena.

Rolas que fueron escritas para el programa

Esta categoría puede ser tramposa a primera vista porque las canciones de la categoría anterior también fueron escritas para el programa, sin embargo, en esta categoría implica que funcionen como sencillos de música popular que tranquilamente pasarían en la radio. Aquí encontramos a la rola con la que empezamos este artículo, la de Malcolm, que es el sencillo más exitoso de They Might Be Giants.

3. Hey Arnold

Pese a no tener letra este tema de jazz se ha convertido en un clásico mundial y el primer acercamiento al género de millones. Es imposible que alguien que la haya oído no piense que es de los mejores temas de la historia.

2. Hey Sandy – Polaris

Es curioso porque Polaris es la identidad alterna de la banda Miracle Legion y que sólo fue creada para hacer la música de la serie Pete & Pete. Los creadores eran fanáticos de la banda y les pidieron hacer rolas originales, la gente las adoptó al nivel de que son mundialmente famosos como Polaris.

1. Boss Of Me – They Might Be Giants

El punk rock retrata de forma abstracta el espíritu de la serie y se convirtió en el mayor logro de la banda de Brooklyn y Massachusetts. Gracias a este tema ganaron el Grammy en 2002 por una rola hecha para un programa.

Mención especial

Michael Giacchino hizo un tema para Lost que fue creado para el programa que en realidad es una melodía creada con los sonidos del choque del avión y sus restos, que da origen a la anécdota de la serie. Por terrorífico y simple, tenía que estar aquí.

Rolas que ya existían pero se usaron para series

Pese a que es la categoría más “sencilla” requiere gran maestría para poder empatar la rola indicada en el programa. Se tienen que hacer honor mutuamente, la banda y la serie, por lo que para trascender en esta categoría debe ser algo verdaderamente épico como este tremendo podio.

3. Barry de HBO – Charles Barkley “Change The World”

Magnifico track del cantante firmado en Daptone Records, que de hecho, apenas suena unos cuantos segundos en la serie estelarizada por Bill Hader, pero te genera la necesidad de hacer Shazam y escucharla durante tu día.

2. Atlanta de FX – Varios artistas y rolas

Es imprescindible hablar de los intros musicales de la serie producida, escrita y actuada por Donald Glover, también conocido en el mundo musical como Childish Gambino. Pese a que cada capítulo de sus dos temporadas tiene una rola distinta vale la pena ver la superposición de música, video y situación. Aquí todos los intros:

1. That 70’s Show de Sony – Cheap Trick “We’re All Alright”

Este tema es perfección pura pues como decía más arriba se mezcla con la serie de manera perfecta, el programa está situado en 1978, año en el que salió la rola de Cheap Trick y que además describe a los personajes de manera perfecta.

La rola de Los Simpsons (Y Danny Elfman) es por mucho el tema de alguna serie de TV más icónica de todos los tiempos y se merece su propia categoría porque es la epítome del género. No dejes de darnos tus opiniones en los comentarios o en el Twitter.