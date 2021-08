10 tracks que seguro conoces.

La música electrónica ha estado en gran parte de nuestra historia cultural moderna, tal vez no de la forma en la que la conocemos hoy en día pero siempre ha estado de una u otra forma en nuestras vidas.

Hoy decidimos crear un top 10 de los tracks que han marcado a una generación entera y que siguen (y seguirán) siendo vigentes sin importar en qué año nos encontremos. Estamos seguros que conoces alguno de estos 10 tracks que invadieron, y siguen, invadiendo algunas fiestas. Otras incluso, se están poniendo de moda de nuevo en Tik Tok.

Avicii – Levels

Un track del 2011 que marcó el inicio de un gran legado. Tim Bergling llamó la atención de todo el mundo con este track hace, casi, 10 años. El DJ y productor sueco logró que su nombre sonara en todo mundo, e hizo que todos habláramos o bailaramos con Levels mínimo una vez.

Steve Aoki & Chris Lake & Tujamo – Boneless

Esta colaboración del 2013 estuvo dentro del top 20 de Billboard como ‘Hot Dance/Electronic Song’. Un éxito que sin duda alguna y pre pandemia, todavía podías escuchar en cada festival de música electrónica.

Cascada – Everything We Touch

Un hit que seguro conoces porque alguien la puso en una tabla rítmica de la secundaria o porque era uno de los hits más importantes del Eurodance en el 2005.

Gigi D’Agostino – L’amour Toujours

Dejando a un lado de que Gigi D’Agostino es de los italianos más relevantes dentro de la cultura electrónica, específicamente hablando de Italo Disco y Lento Violento, “L’Amour Toujours” es una de las producciones más icónicas del italiano.

Deadmau5 – Ghosts And Stuff

El ratón canadiense más querido (y también odiado por muchos) nos deleito con el video de este track tan memorable en 2009 cuando pudimos ver a Joel Zimmerman disfrazado como fantasma.

Basshunter – All I Ever Wanted

Seguramente este nombre y track son más familiares de lo que recuerdas. Es más, podríamos decir que todos escuchamos este icónico track del sueco Basshunter, ya fuera en su versión original o en algún tipo de remix.

Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child

El trío sueco más relevante dentro de la música electrónica nos marcó a todos con esta producción, la cual, además de sonar en todos lados, marcó el final de una era pues fue su track de despedida…

Pero hey, lo bueno es que ya regresaron… Con producciones totalmente diferentes a lo que habíamos escuchado de ellos, pero bueno, ya regresaron.

David Guetta – Memories

El francés David Guetta siempre nos ha impresionado con sus tracks pero ‘Memories’ es uno de los que más sonaron en 2009 además de que fue una gran colaboración con Kid Cudi. Un track que regresó con los famosos trends de Tik Tok.

Fatboy Slim – Right Here, Right Now

Esta canción ha sido remixada en múltiples ocasiones y por muchísimos artistas, manteniendo el legado musical de Norman Cook vivo después de tantos años de trayectoria musical. Y por Dios, ¿quién no conoce a Fatboy Slim? hasta tocó en el Zócalo de la CDMX en el 2017.

Daft Punk – One More Time

El french house invadió nuestras computadoras, la radio, televisión, etc, en 2000 cuando el ahora disuelto dúo francés Daft Punk sacaron a la luz este sencillo que conformaría su algún Discovery y en 2003 formaría parte del filme “Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem”, siendo este con el cual inicia la película.

Seguramente en tu biblioteca musical hay más himnos de la música electrónica que nos hicieron falta por acá. Échalo en los comentarios y que se arme la fiesta.