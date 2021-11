Hablamos con Glaive sobre su show en el Corona Capital 2021, la música que traerá y por qué este viaje a México podría cambiar su vida.

La pandemia trajo algo positivo en la vida de Glaive: El inicio formal de su carrera en la música. Ahora, con ayuda de internet y luego de un contrato discográfico, este chico de ascendencia mexicana ya se prepara para venir al país de sus abuelos, a ponernos a brincar con su propuesta de hyper pop pero también a reconectarse con parte de sus raíces.

¿Quién es este chico que se hace llamar Glaive?

Aunque ya tiene sus fans, en realidad Glaive es el new kid del pop, por lo que primero te lo presentamos. Se llama Ash Gutiérrez, es de Carolina del Norte, y tiene 16 años.

¿Por qué ese nombre?

“Estaba jugando un videojuego cuando tenía como 14 años, eso fue cuando comencé a interesarme en la música. Había un arma llamada ‘the glaive’, y en realidad esa es toda la historia, no hay un significado profundo. Me gusta cómo se ve (la palabra). Probablemente si pudiera volver atrás y pensar en un mejor nombre, lo haría, pero me voy a ir con este por ahora”, explica con tono afable.

¿De dónde viene tu apellido?

“Ambos abuelos son de México, pero mi papá nació en Florida, y mi mamá es de Inglaterra. Así que tengo una apariencia muy, muy blanca, pero sí, mis abuelos son de México. No sé mucho sobre eso, sé que mi abuelo se mudó a Texas, de Juárez a El Paso. Mi abuelo ya ha estado en la Ciudad de México, pero el resto de mi familia siempre hemos estado en Norteamérica”.

¡Entonces está genial que por fin vendrás!

“¡Estoy tan emocionado!”, responde con mucho entusiasmo Glaive, “He escuchado todo sobre la ciudad, mi abuelo me contó la última vez que estuvo aquí, y mi novia fue hace dos años”.

Glaive y un pop muy intenso

Con respecto a la música, la inquietud le vino no hace mucho, y con la pandemia por COVID-19 sus emociones se agudizaron haciendo que se desahogara por medio de canciones. El resultado es un pop intenso, rabioso y pegajoso contenido en su ep debut cypress grove, que le está sumando fans rápidamente.

¿Cómo describirías la música que haces?

“Pop, pero un poquito diferente, un poquito fuera de lugar. Me gusta decir que definitivamente es muy buena, algunas personas podrían no estar de acuerdo, pero realmente es sólo yo tratando de hacer música que me gusta, y a veces tengo éxito, y esas son las canciones que saco”.

Parte de la influencia en el sonido de Glaive viene de lo que su mamá escuchaba en la radio cuando él era niño, pero mezclado con su intensidad ha hecho que se le llame hyper pop. “Creo que tiene sentido pues es pop energético. Y supongo que alternativo también, porque es una alternativa del pop”, explica.

A nivel lírico, ¿qué mensajes quieres darle a tu generación?

“Muchas veces estoy muy enojado por lo que esté pasando o de lo que esté hablando en la canción. Soy una persona muy emocional. Pero la idea realmente es haz lo tuyo y deja de preocuparte por otras personas. Cuando tenía como 14, 15, pasé mucho tiempo preocupándome por otras cosas, y ahora, conforme he crecido, me he dado cuenta de eso”.

Sus letras han resonado con la generación actual, cuyos comentarios admite que lee de vez en cuando. “Creo que la forma en la que digo las cosas hace que la gente se identifique, porque las digo de una manera como muy extrema”, dice.

Por ejemplo, nombra tres canciones que le parecen ideales para conocer su música: “Astrid” (que lo dio a conocer ante mucha gente), “1984” (“suena tan bien que realmente me gusta mucho”), y “Clover” (que hizo en hora y media).

Listo para conectarse con sus raíces mexicanas

Tan bien le ha ido con su propuesta de hyper pop que, como decíamos al principio, vendrá a México, país donde tiene la mitad de sus raíces. Eso sí, confiesa, será con el permiso de sus papás para faltar varios días a la escuela, pues con que se gradúe le dan chance de hacer música.

Ya que eres medio mexicano, ¿qué dijo tu familia cuando se enteró de que venías al Corona Capital?

“Estaban muy emocionados, todas mis tías estaban muy emocionadas. Mi mamá o papá, creo que uno de ellos vendrá conmigo, no estoy seguro de quién, pero están muy emocionados. Y también mi familia que es de allá, creo que quizá me encuentre con una tía o tío que vive en la Ciudad de México”.

¿Lugares de los que hayas escuchado hablar a tu familia a los que te gustaría ir?

“Alguien me mandó un mensaje el otro día, y me recomendó muchos lugares a los que ir, así que trataré de seguir algunos de los consejos de la gente e iré a algunos lugares allá. Pero, lo que sea auténtico será divertido”.

¿Comida que te gustaría probar, como los verdaderos tacos?

“¡Oh, sí, sí! Obviamente la comida de allá suena… tenemos un solo restaurante mexicano donde vivo (Carolina del Norte), y está bien, pero me imagino que este viaje a México me cambiará la vida cuando pruebe la comida mexicana”.

Además de eso, ¿otro platillo que quieras comer?

“Siempre he querido sopa”, dice esta última palabra en español, “Soy muy fan. La familia de mi novia me hizo de eso una vez. Hay muchas cosas que se me están olvidando ahorita, que la familia de mi novia hace muy bien, pero honestamente todo lo que sea considerado mexicano me ha gustado, así que iré y lo que me diga la gente que pida diré OK”.

El Corona Capital y hacer música en español

Además de la emoción por el lado personal, está la profesional. Y es que este viaje para cantar en la segunda fecha del Corona Capital es muy importante.

¿Qué esperas cuando te subas al escenario del Corona Capital?

“Será mi primera presentación que no sea en Estados Unidos, así que estoy emocionado por ver cómo reacciona el público extranjero. Y estoy emocionado de ir por el ambiente. Me gustan las experiencias, y creo que esta será una de esas. Quiero pasármela bien”.

¿Qué hay del español, sabes algunas palabras o aprenderás para comunicarte con el público?

“Voy a aprender algunas, pero la pregunta es si ese español va a ser muy bueno. Mi novia trató de enseñarme alguna vez, mi abuelo cuando era más chico, pero no soy bueno para aprender idiomas. Me encantaría hablarlo”.

Agrega que aunque ha incorporado algunas palabras en su música, todavía le falta para hacer una rola completamente en este idioma.

¿Crees que este viaje te hará querer hacer una canción o disco completo en español a futuro?

“Definitivamente. Esta es la cosa: Si sé cómo hablarlo fluidamente y no suena súper blanco, cien por ciento, porque me encantaría. Y hay tanta buena música, y los músicos allá son buenos”.

Además, aunque no sabe dar nombres asegura que sí quiere colaborar con mexicanos. Y menciona a su amigo Adán Díaz, estadounidense que sí domina el idioma y con quien ya grabó.

Antes de despedirse, dejó un par de mensajes. El primero es para quienes vayan al Corona Capital el domingo 21 de noviembre: “Son bienvenidos a hacer lo que quieran, pero sé que daré el cien por ciento de mi energía, cantaré con todo el corazón y haré todo lo que pueda por dar el mejor concierto posible”.

El segundo es para sus fans: “Creo que para la presentación en México, quizá cante algunas canciones que todavía no han salido. Será divertido”. Además, Glaive aseguró que algunas saldrán de manera oficial antes de que termine el año, y en 2022 habrá disco nuevo.