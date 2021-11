“Let It Be” es probablemente uno de los materiales discográficos de The Beatles que más sensaciones negativas produce; y no porque se trate de un mal álbum o porque su contenido no sea bueno; si no porque este material fue lo último que el cuarteto de Liverpool lanzó (Abbey Road fue lo último que grabaron). Get Back es un documental que nos cuenta el final de una de las leyendas más grandes de la música.

Cuando el duodécimo, y último álbum de estudio de The Beatles, fue lanzado, el 8 de mayo de 1970; lo hizo en medio de un panorama lúgubre. Envuelto en un montón de rumores sobre Yoko Ono, Lennon, McCartney y la irremediable ruptura de la banda.

En este sentido es normal que los fanáticos de The Beatles relacionen el álbum; —y el documental con el mismo nombre dirigido por Michael Lindsay-Hogg— “Let It Be” con algo triste como su separación… Pero ¿y si esto no fuera así?

Siendo honestos y justos con cada uno de los integrantes de The Beatles ya sea para crecer independientemente; porque encontraste a alguien especial; porque ya no compaginas o simplemente porque es lo mejor para todos; el curso natural de las cosas es separarte de los amigos de la juventud para buscar tu lugar en el mundo.

Las cosas tenían que cambiar

La madurez y los años han hecho reflexionar a Ringo Starr y a Paul McCartney sobre aquellos años de crisis. Ayudándoles a ver con claridad que las cosas entre The Beatles tenían que cambiar porque todos estaban creciendo como individuos pero también como músicos.

De hecho a diferencia de muchos fans, ambos músicos recuerdan Let It Be como un momento en el que si bien sí existieron disgustos; fue enriquecedor y muy creativo.

Es por esta razón y porque no todo está dicho que el cineasta Peter Jackson aceptó el reto de Disney y Apple Corps. La empresa que gestiona todos los intereses comerciales y creativos de The Beatles, para traer una docuserie de tres capítulos con grabaciones inéditas; (completamente restauradas) del “Get Back Sessions” con la única finalidad: reivindicar la ruptura y la separación de la banda.

The Beatles Get Back: el cuarteto de Liverpool regresa de la mano de Peter Jackson y Disney+

En entrevista exclusiva para varios medios de comunicación, entre ellos Chilango; el guionista y director de cine de películas como The Lovely Bones, The Lord Of The Rings y The Hobbit, platicó con nosotros sobre todo este increíble proceso de restauración que empezó con muchas dudas.

Desenvuelto, en su forma de hablar y moviendo las manos sin parar. Peter Jackson admitió que aunque, desde que era pequeño, es un gran fan de The Beatles; cuando Apple Corps lo llamó para ver si quería hacer algo con las cintas de más de 50 horas de grabación de las sesiones de The Beatles, aunque su emoción le pedía a gritos decir que sí, no estaba seguro de querer hacerlo.

A sabiendas de que se trataba de las sesiones de Let It Be tuvo dudas porque pensó que vería en estas viejas películas enlatadas una serie de peleas, disgustos y los peores momentos de la banda. Para su sorpresa no fue así. En su lugar encontró un tesoro que desde su punto de vista, todo fan de The Beatles merece conocer.

“Les dije: ‘Miren, ¿puedo ver las imágenes?’ Honestamente, todavía creía, hasta ese momento, que podrían ser las horas más deprimentes del mundo para mí que soy fan de The Beatles. No sabía qué esperar. Para mi buena suerte pasé los siguientes días redescubriendo a cada uno de ellos. Descubrí que aunque tenían problemas personales, nunca dejaron de ser cercanos y cálidos entre ellos”, dijo el director.

Get Back una nueva perspectiva para los fans de The Beatles

En este sentido quisimos preguntarle a Peter Jackson por qué un fan de The Beatles debería ver este documental que, como él mismo dice, está relacionado con algo negativo como sus últimos momentos juntos

“Porque como fan de la banda dejé de considerar este momento como una especie de ruptura miserable, porque en realidad no lo es; se trata de una de los más frenéticos períodos de composición, ensayo y grabación que estoy seguro de que alguna vez tuvieron”…

“No se puede mostrar solo los momentos malos porque entonces dejas cabos sueltos para la interpretación delo que sucedió. Quiero decir, todos nos ponemos tensos, todos nos frustramos con la gente, todos nos sentimos miserables e infelices a veces por ciertas razones y creo que mientras entiendas por qué, está bien. Simplemente es parte de ser humanos”.

Las imágenes inéditas de Get Back

Además el director de cine consideró que John, Paul, George y Ringo sabían que esta sería la última vez que trabajarían juntos y por eso pusieron todo de su parte para que este cierre fuera lo más alegre posible:

“A diferencia de lo que creí toda mi vida, esta sesión se llevó en los mejores términos, claro que hubo contratiempos y disgustos, pero se puede ver la gran química y el amor que estos cuatro chicos se tenían”… “ Su manera de interactuar me pareció alegre, conmovedora y, a menudo, muy divertida. “No creo que exista un solo momento en toda la historia de The Beatles que sea más prolífico que esto”, contó Jackson sobre su reacción tras ver estas imágenes inéditas.

Respecto a lo que significó para él trabajar con el material que otra persona había hecho previamente, Peter Jackson nos contó cuál fue el desafío y la parte más difícil en todo este proceso de edición y restauración.

“El reto para mí siempre es tratar de ser breve y resumir bien lo que quiero contar, quiero decir que había cerca de 60 horas de material que tuve que ver, descartar y rescatar. Aunque otras personas se encargaron de grabar esto a finales de la década de los 60, el proceso fue casi igual de laborioso o quizá más. Es decir, el proceso de edición fue similar a cualquier otro documental. Revisamos todo, escuchamos todo, identificamos los momentos interesantes y tratamos de contar con esto, algo que nadie jamás se había contado antes”, señaló.

Fue así como surgió esta serie documental de tres capítulos, que además incluirá por primera vez el último concierto de la banda en Savile Row, Londres y que se estrenará en la plataforma de streaming Disney+ este 25 de noviembre.

No te pierdas este documental y dinos qué opinas de este gran material histórico

