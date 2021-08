FríoLento es una banda post-punk que se hizo viral en TikTok por llevar a otro nivel “Bichota” y otros éxitos del reggaeton

Si eres de esas personas que aman perrear pero te da oso confesar que te gusta el reggaeton, entonces esto es para ti.

El post-punk está de regreso y eso nos queda claro a todos. Sin embargo, todos los días propuestas diferentes y divertidas brotan en redes sociales, tal es el caso de FrioLento, una “banda” de post-punk que se hizo viral en TikTok. ¿La razón? FrioLento es la está rompiendo con sus covers de reggaeton, que suenan incluso mejor que las originales.

Lo creas o no FrioLento fue capaz de hacer que ‘Bichota’ de Karol G sonara muy parecido a New Order, Gang Of Four o The Smiths, probando con ello que son unos genios en la música y la diversión ya que la letra del hit de reggaetón no cambia en nada, pero el ritmo es completamente diferente… tanto que hasta te da pa’ bajo.

Post punk norteño: conoce a La Texana

Lo que sabemos de FrioLento

FrioLento es una banda de post-punk (y retro pop como ellos mismos se definen) originaria de Chile. Llevaban bastante tiempo trabajando en su propia música, saltaron a la fama gracias a Tik Tok y sus covers de reggaeton, siendo “Bichota” el que cuenta con más reproducciones.

Playlist: Las canciones imperdibles de la semana

De acuerdo con el vocalista de FrioLento, Cris Alejandro, el éxito de la banda probablemente también se debe a que sus canciones se inspira en lo cotidiano como el tema ‘Ella se va para no quedarse sin micro’, el cual además usa un lenguaje coloquial que llama la atención a quienes los escuchan de otros países.

“Ocupamos hartas palabras coloquiales, la intención nuestra es hacer canciones pa’ que la gente tenga el soundtrack de su vida, en la mañana, andando en bici o en la micro”. Dijo Alejandro en una entrevista.

Y aunque los temas originales de la banda chilena son muy buenos, los covers que han hecho de reggaeton lo son también en demasía porque logran sonar como Joy División, The Cure o P. I. L., es decir completamente darks y tristes pero con letras que van perrear, mover el culo y sexo desenfrenado.

Así que si lo tuyo es mover el cuerpo y estar triste al mismo tiempo, entonces deberías darle una oportunidad a Esta banda.