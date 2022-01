Fela Domínguez compaginará el lanzamiento de su primer álbum solista con "José, el Soñador", su nueva aventura en el teatro musical.

Con los musicales Fela Domínguez alcanzó el reconocimiento, sin embargo, la cantante está lista para aventurarse de lleno en la música con el lanzamiento de su primer álbum solista, con todo y los riesgos que eso conlleve.

“Es la primera vez que tendré la oportunidad de que el público conozca a Fela, fuera de Nala (El Rey León), de Whitney Houston (El Guardaespaldas). Estoy feliz y satisfecha de haberme decidido a dar este paso”.

“Siendo honesta, me invade el miedo a lo desconocido, pues no tengo idea de lo que va a pasar en este lugar en el que nunca he estado. El teatro ya lo conozco, pero esto es algo diferente. Con mucha esperanza trato de volver todo ese nervio en adrenalina, porque al final no quiero quedarme en esa zona de confort, porque ese salto lo necesitaba Fela Domínguez desde hace mucho tiempo”.

Fela Domínguez viene Con Todo y Caos este 2022

Con Todo y Caos es el nombre de esta producción que saldrá poco antes de que la chilanga suba a las tablas de José, el Soñador, la nueva versión del musical que estrena el 10 de febrero de 2022 en el Centro Cultural Teatro I.

“Por la pandemia estuve tres meses encerrada en Madrid, y en ese tiempo tuve un momento de introspección, por lo que me puse a escribir canciones muy personales, desde una relación que casi me mata emocionalmente, de la ansiedad que padezco. Tocar muchos de esos temas era importante para mí porque son parte de Fela Domínguez”.

José el Soñador será un gran desafío para Fela

La también actriz compaginará el lanzamiento de esta producción con la puesta en escena en la que compartirá créditos con Carlos Rivera y Kalimba, y que le demandará un enorme desafío.

“Me toca darle vida a la narradora, quien tiene un vínculo muy particular con José (el personaje de Carlos) y que literalmente canta esta historia todo el tiempo”, detalla.

“Tengo 17 canciones, entonces no me puedo desconectar ni un segundo; sin embargo, me encanta, porque me han dado mucha libertad vocal para hacer ciertas cosas, lo que hace que me sienta muy feliz en este proyecto”.

José, el Soñador tendrá una temporada corta y permanecerá solo 7 semanas en el teatro capitalino.