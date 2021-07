Seis brujas y un poeta, Girls Go Ska! están dando un giro radical a la escena del ska mexicano. Escucha su nuevo álbum Frente al Mar.

Seis brujas y un poeta, Girls Go Ska! están dando un giro radical a la escena del ska mexicano. Escucha su nuevo álbum Frente al Mar.Uno de los mejores discos en la nueva ola del revival del género.

La música y el baile son inherentes al ser humano. Por nuestra sangre corren miles de años de ritmo, sabor y por ciertamente, movimiento perpetuo. Dentro de las diferentes escenas musicales que cohabitan en el espectro sonoro mundial, la presencia masculina es, desgraciadamente, predominante; sin embargo, para nuestra fortuna, poco a poco las mujeres comienzan a tomar las riendas de las diversas movidas musicales.

El ska mexa no es la excepción, es un movimiento donde los principales actores y artistas consagrados son varones. No obstante, los frutos de la lucha feminista comienzan visibles. Incluso en la industria musical, una de las más cerradas y hostiles con las mujeres.

Los Inicios de la banda

Con una convocatoria dentro de Facebook comenzó la historia de la banda de ska chilango Girls Go Ska (2016). Su nombre alude a la afamada compilación Girls Go Ska (Simmerdown Productions, 1997) que reunió en un LP a combos de diferentes latitudes, entre ellos: The Steady Ups, Los Malarians, Franceska, Mealticket, entre muchos otros. Tras cinco años de ires y venires, de tocar puertas, derribar algunas, y mucho aprendizaje, sus esfuerzos se ven materializados con el lanzamiento de su primer larga duración: Frente al mar (Ska Punk International, 2021).

Fuente: Girls Go Ska YouTube

“Seis brujas y un poeta”, así es como se define este sui generis combo capitalino, donde la formación profesional musical es una constante. Con el paso de los años la alineación inicial se fue transmutando. Actualmente está conformada por: Solé Arredondo (voz principal y saxofón tenor), Daniela Mecalco (bajo eléctrico), Arlet Morán (saxofón alto), Jocelin Nieto (percusiones), Elizabeth Piña (saxofón tenor), Mariela Sánchez (batería) y, el único varón, Yamir Moreno (guitarra eléctrica).

Crear comunidad, visibilizar el talento femenino, alzar la voz y romper el silencio, son los ejes rectores dentro de la carrera de las Girls Go Ska.

Podríamos definir su sonido como limpio y elegante, remite a la vieja escuela jamaicana, reggae en estado puro, rocksteady clásico y a su vez contiene toques de jazz y aires de frescura veraniega que evocan noches llenas de sudor y frenesí. Sus influencias son palpables y van desde Amy Winehouse, Sara Lugo, Dancing Moon, The Skatalites, Cultura Profética, Lilly Allen, North East Ska Jazz Orchestra, Hollie Cook y New York Ska-Jazz Ensemble, sólo por citar algunas.

Ocho son los cortes que componen Frente al mar (no más de cuarenta minutos) que transportan a los escuchas a páramos bañados por el sol donde las olas rompen con una sutil violencia y se respira la brisa marina.

El hilo conductor que amalgama estos temas es el amor en diferentes vertientes, ya sea el de pareja, hacia uno mismo y a nuestro entorno.

“Frente al mar” abre la novel placa de las Girls Go Ska, los vientos asemejan el rugir de las olas que mecen a los marineros y bañistas. Cada acorde y compás envuelve el canto de una sirena escondida, a la expectativa de hechizar orejas y encantar corazones. El interludio instrumental de esta pieza es de un preciosismo intimista con capacidades sinestésicas.

“Quédate” inaugura hostilidades en la pista de baile e incita a ajustarse los tirantes, fajarse la camisa y menear las caderas. Puro fuego, rolita para bailar de a cartoncito de chela, al calor de una fogata en medio de una playa perdida en la costa oaxaqueña.

El ska mexicano se caracteriza por organizar finas bacanales, levantar grandes polvaredas y estruendosas estampidas, es baile, es un amor violento (Los Tres dixit) amenizado con golpes y empujones, pero con clara conciencia social. “La Tierra” es un reggae con un mensaje contundente de cariz ecologista, la Pachamama se alza como protagonista que clama respeto a sus principales huéspedes y depredadores: los humanos.

Qué sería de nosotros sin la memoria que atesora nuestros recuerdos, “La distancia”, cuarto tema de Frente al Mar, es un conjuro, una plegaria, que invoca el fantasma del ser amado. En sus propias palabras: “las palabras de amor tan mágicas”, sortilegios que luchan contra el tiempo.

En el imaginario de muchos el ska significa algarabía desbordada y eso es lo que Girls Go Ska cantan en “Felicidad”, aterrizamos en este valle de lágrimas con el único motivo de ser felices. ¿Cómo?, no hay una respuesta clara, pero tal vez mediante la comunión del baile y la música se pueda alcanzar la plenitud.

“En Silencio” es un lamento, una composición melancólica donde la sección de metales se desgarra como el alarido desesperado de un amante atormentado. El sol veraniego se ve ofuscado por nubarrones que presagian una tormenta de emociones y buenos recuerdos de lo que ya no será. Pista para pistear y cantar al viejo amor que aún carcome nuestra memoria.

La travesía se encuentra por concluir, las agitadas y embravecidas aguas ceden el paso a la calma después de la tormenta.

La cálida luz se filtra y matiza el turbio turquesa del mar, las olas bailan encima de las notas de un saxofón seductor, “Rosa” sintetiza todas las cualidades de esta pandilla de mujeres virtuosas, como si se tratara de un mecanismo preciso de relojería, así suena la conjunción de todos los elementos musicales de esta composición que abreva del jazz y el poderío de las big bands.

Finalmente. “Instru Mental” es una fiesta que se regodea y explota en una bacanal de baile y poderío. El pogo va garantizado. La calidad de esta agrupación de mujeres es incuestionable, dentro de un género que tiende a la improvisación musical y poca profesionalización, se agradece la irrupción de bandas con una ejecución y técnica instrumental depuradas.

Girls Go Ska es un colectivo que se aleja de los muchos frontmans egocentristas y concentra su principal atributo en el sólido trabajo en equipo, donde todas las partes son fundamentales para el funcionamiento del todo. Viaje vibrante que cimenta las bases de lo que puede ser una de las carreras más prometedoras dentro del ska en habla hispana. Enhorabuena.

