No es que Interpol no nos emocione... ¡pero Dry Cleaning! ¡2022 llega ya y llevate este bicho! Conoce más de está gran banda.

Por: Editorial M&E

La banda londinense Dry Cleaning será la encargada de abrir el concierto de Interpol y eso nos tiene muy emocionados.

El pasado miércoles 21 de julio, nos enteramos que la banda neoyorquina Interpol regresará a México el próximo mayo del 2022 (Si todo sale bien y el covid-19 no arruina los planes como ya lo ha hecho con otros conciertos que simplemente ya no ocurrieron).

Y aunque tener de vuelta a Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler, siempre es un deleite, que vengan acompañados de Dry Cleaning nos entusiasma muchísimo más.

Para quienes no lo saben, Dry Cleaninges una banda londinense de post-punk que debutó en 2018 y tuvo un gran acogimiento por la crítica especializada.

A inicios de este año estrenaron su más reciente álbum bajo el nombre deNew Long Leg. Dicho material desde luego sé compuso a distancia y aunque, en un principio, hacerlo parecía una locura; lograron crear un disco que evoca a bandas de la vieja escuela del punk como WireyGang Of Four

Otro razón por la que deberías darle una oportunidad a Dry Cleaning

John Parish, PJ Harvey y Aldous Harding les dieron su aprobación y hasta los asistieron durante todo el proceso creativo del álbum.





‘Bug Eggs’ y ‘Tony Speaks’ son, quizá, las canciones más pulcras y sofisticadas de este nuevo material discográfico. Ya no suenan a esa banda que tocaba en los pubs del circuito local londinense, sino a una banda digna de compartir escenario con Interpol en un recinto tan importante como el Palacio de los Deportes.

Te recomendamos: Pepe Pecas: Pop experimental, sexualidad y moda

Por eso y muchas razones más no te puedes perder a Dry Cleaning el próximo18 de mayo de 2022, en el Palacio de los Deportes ya que seguro tocarán ‘Unsmart Lady’y ‘Strong Feelings’ temas que fueron elogiados por Morrissey.

A pesar de que la situación aún es muy incierta, sin duda, estamos muy emocionados de que el próximo año se ve la luz al final del tunel. Te dejamos acá el link del evento