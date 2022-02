Cantantes de reggaeton hay muchos, algunos buenísimos, pero rey sólo uno: Daddy Yankee. Su carrera, aportación al género e influencia lo prueban.

Daddy Yankee es un artista con una larga carrera dentro de la música urbana, con la que le ha dado la vuelta al mundo, y su huella es tal que se le considera el rey del reggaeton. Y es que no sólo tiene una gran discografía dentro de este género musical, sino que además es multitalentoso, pues rapea, canta, compone, toca instrumentos, produce, y hasta actúa y es empresario. Pero hay más para demostrar por qué lleva puesta la corona.

Daddy Yankee es pionero, impulsor, ídolo de ídolos… simplemente el rey del reggaeton

1. Pionero e impulsor de este género musical

Si en algo están de acuerdo la crítica, colegas y fans, es en que Daddy Yankee es el rey del reggaeton. Una de las razones principales es que se trata de uno de los pioneros de este género musical, una figura con un peso enorme dentro de la escena.

En la década de los 90, él fue parte importante del crecimiento de este tipo de música. Con sus canciones y talento, ayudó enormemente a popularizarlo tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo.

Cortesía Nevarez Communications

Maluma anuncia tour por México, conoce fechas, lugares y venta de boletos

2. El himno “Gasolina”

Viajemos al año 2004: En ese entonces, el boricua ya era una estrella dentro de la música urbana, pero expandió su alcance con una canción llamada “La gasolina”. No importaba si eras reggaetonero, popero, salsero, rockero, al menos reconocías la tonada, te sabías el coro, o perreabas a gusto con su pegajoso ritmo.

Esta rolota es parte de su álbum Barrio fino, del mismo año, él mismo la co-escribió, además de que participó en la producción con los renombrados Luny Tunes. Y hoy en día no se puede hablar de reggaeton sin mencionarla, pues es una de sus canciones más representativas, quizá el himno más grande.

3. “Despacito”, hitazo mundial

Otra de las razones por las que Daddy Yankee sigue siendo el rey del reggaeton está en “Despacito”. La canción que le dio la vuelta al mundo y llevó a la música urbana hasta el rincón más pequeño y alejado, fue un paso que dio Luis Fonsi fuera de las baladas poperas que lo caracterizaban. Y para ello tuvo la brillante idea de invita a colaborar a su compatriota, quien le imprimió su sello único.

Así, en 2017 se convirtieron en la sensación mundial, y hasta la fecha es una de las canciones latinas más reproducidas de la historia. Luego vendría un remix en el que se les unió Justin Bieber, quien la escuchó y se volvió fan.

4. Sus aportaciones musicales no paran

Pero la carrera de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de la estrella del reggaeton tiene más canciones importantes para el género musical. Mismas que han dejado huella y han ido construyendo su sólida carrera.

¿Ejemplos? “Lo que pasó, pasó”, “Rompe”, “Ella me levantó”, “La despedida”, “Limbo”, “Sígueme y te sigo”, “Shaky, shaky”, “Dura”, y recientemente “Problema”. Con esta última, por ejemplo, la coreografía se hizo viral, demostrando que para Yankee las nuevas tecnologías no son una barrera sino otra manera de seguir poniendo a bailar y cantar a la gente de varias generaciones. Y de seguir demostrando que el reggaeton no es una moda pasajera.

5. Daddy Yankee es influencia de muchos reggaetoneros

Además de tener millones de fans en todo el planeta, Daddy Yankee es un artista súper respetado e influyente dentro de la escena urbana. Muchos de sus colegas de diferentes edades lo mencionan como su máxima inspiración e influencia.

Algunos que han expresado su admiración por el Jefe (como también se le apoda) y hasta han cumplido el sueño de cantar con él son: J Balvin (quien lo llama “el papá del reggaeton” y ha colaborado con él temas como “Pierde los modales”), Maluma (“No me vengas con eso”), Natti Natasha (“Buena vida”), Lunay (“Soltera”, también con Bad Bunny), Karol G (“El perdón”), Ozuna (“No se da cuenta”), Anuel AA (“Adictiva”), Wisin (“Si supieras”), entre otros.

6. Estrellas anglo le entran al urbano y al español con él

Hablando de colaboraciones, el trono que ocupa Daddy Yankee en el reggaeton y la escena urbana lo ha llevado a trabajar con colegas de otros géneros musicales.

Por ejemplo, resaltan mucho recientemente dos canciones que sorprendieron a todo el mundo. Una de ellas es “Runaway”, donde además de cantar con los latinos Sebastián Yatra y Natti Natasha, también lo hizo con los Jonas Brothers. La otra fue el remix de “Con calma”, su versión a “Informer”, hit noventero del rapero Snow, donde tuvo la participación nada menos que de Katy Perry, quien cantó algunas frases en español. Colaboración que nadie esperaba, pero fue un éxito.

7. Sigue cruzando fronteras y estilos musicales

El reinado de este artista boricua es tan grande, que ya llegó hasta el K-pop. Sí, pues ha habido cantantes de este estilo musical que han confesado ser fans de él y Fonsi por “Despacito”.

Podemos mencionar a Heechul, de Super Junior, que mencionó la rola como su jam favorito. Por su parte, la boyband T1419 se unió al challenge de “Problema”, subió a YouTube un video con la coreografía y luego la bailó en los Asian Artist Awards. Taemin, integrante de SHINee, la interpretó en Chile ante un eufórico público. Y hasta BTS también ya cantó fragmentos de la canción en varias entrevistas, además de bailar “Con calma” en alguna ocasión.

Sin lugar a dudas, Daddy Yankee ha logrado convertirse en el rey del reggaeton a base de mucho trabajo, talento y carisma. Y hasta el momento no ha surgido quien diga lo contrario o pretenda quitarle el trono que se ha ganado a pulso. Incluso ahora que se habla de un posible retiro, la gente reconoce que la corona le pertenece a él por la carrera que ha llevado. ¿Para ti también es el más grande de este género musical?

Checa también: Bad Bunny pondrá a perrear a México con su World’s Hottest Tour