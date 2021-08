Algunas de estas chicas se subieron al tren del revival de vibras noventeras que ha invadido la internet, ¿ya las tienes en tu playlist?

¿Quién también escucha a Beabadoobee y le dan ganas de ver chick-flicks noventeras, para ser compas?

Desde el año pasado la industria musical parece estar en un coqueteo con los géneros y estética de los 90’s que nos recuerdan aquellos años de prepa o secundaria en los que nuestras preocupaciones estaban muy alejadas de la vida adulta. Repasemos a algunas chicas que ya son un fenómeno en redes sociales y plataformas de streaming:

Beabadoobee

Cuando se estrenó 10 cosas que odio de ti, Beabadoobee ni había nacido. ¿Cómo es posible que la cantautora haya creado rolas dignas del soundtrack de aquella obra maestra, la película más importante que ha visto la humanidad de la comedia adolescente?

Parece ser que el llamado rock alternativo de los 90’s volvió en la melodiosa y dulce voz de esta filipino-británica que no niega sus influencias y para muestra su sencillo de 2019 “I Wish I Was Stephen Malkmus”, clara referencia a Pavement. Pero su sonido y estética no solo tiene reminiscencias a aquellas bandas y solistas que construyeron los cimientos del género como Belly, Elastica, Juliana Hatfield y hasta The Breeders; con su bedroom pop, Beabadoobee también nos recuerda la cursilería de bandas como Sixpence None the Richer.

Olivia Rodrigo

Ahora hablemos de otra sensación en redes sociales y plataformas de streaming: Olivia Rodrigo, una chavita de apenas 18 años que saltó a la fama este 2021 gracias a su sencillo “Drivers License” que también se popularizó gracias a TikTok.

Si bien el sonido de Olivia Rodrigo ya se instala más en el bedroom pop; la composición y calidad interpretativa, también nos transporta hasta los momentos más dramáticos de nuestra adolescencia… pero con su debida lloradita y terapia mientras cantamos “Good 4 u”: “I guess that therapist I found for you, she really helped”

Con SOUR, su álbum debut, ha logrado despertar hasta los sentimientos menos sororos de Courtney Love, pues fíjate Paty que Love acusó a Olivia Rodrigo de plagiar la portada del Live Through This, disco que ella lanzó junto a su banda Hole en 1994. ¿Existe algo más noventero que pelearse con Courtney Love?

Willow Smith

Pero para chavitas enojadas lo que se dice, está la hija menor de Will Smith.

No es ninguna novedad que los retoños del Príncipe del rap han forjado su camino en la industria musical, cinematográfica, del modelaje y prácticamente donde sea que les llamen. Así, este 2021 la hija menor de Will se ha entregado a los sonidos pop punk de finales de los 90’s y principios de los dosmiles con su más reciente producción Lately I Feel EVERYTHING.

¿Cómo sería ‘En el 2000’ de Natalia Lafourcade en 2021?

Para este punk revival invitó a dos pioneros del género: Travis Barker de Blink-182 y Avril Lavigne, y tenemos que decir que suena brutal. Retoma lo más emo de bandas como Paramore y My Chemical Romance, con un toque vocal de Amy Lee de Evanescence, pero con los problemas existenciales propios de su edad y generación con temas como “Gaslight” y “Transparent Soul”. A final de cuentas el título nos lo dice: “últimamente siento TODO”.

Con tan solo 20 años, Willow Smith ha pasado la mitad de su vida en la industria musical y seríamos muy ingenuos si pensamos que ahora es la redentora del género. Si algo ha dejado claro es que mañana quien sabe en qué género quiera incursionar y no habrá poder humano que la detenga, mientras tanto no podemos dejar de escuchar este disco.

Bratty

Como no todo es anglosajón, no podemos dejar de lado a la máxima exponente del bedroom pop mexa que llena nuestros días de una melancolía sonora y nos regresa a lo más sad y a la vez cursi de los 90’s.

Bratty es el proyecto de la cantautora Jenny Juárez, oriunda de Culiacán, Sinaloa, y a sus 20 años ya es la esperanza del indie pop mexicano. Con canciones que hablan de amor, desamor y decepción, Bratty nos envuelve en esa íntima atmósfera en la que el amor propio y el autodescubrimiento también predominan.

Desde 2018 ha ido ganando terreno en la industria musical de nuestro país, primero con su EP debut Todo Está Cambiando, y luego con sencillos como “Sobredosis de Tempra”, para después lanzar en 2019 su disco Delusión y este año repitió la hazaña con tdbn.

Su sonido ha sido motivo de comparación con proyectos de chicas más contemporáneos como Billie Eilish, Best Coast y Clairo; sin embargo, la voz casi susurrada de esta culichi nos recuerdan también el dream pop de Hope Sandoval de Mazzy Star y Elizabeth Fraser de Cocteau Twins. ¿Ustedes qué opinan?

Ginebras

Para el pilón nos vamos hasta Madrid con Ginebras, banda de cuatro chicas que identifican su sonido con el pop punk, indie y “tonti rock” como le llaman ellas mismas, y además se presentan contundentemente: “queremos ser esa banda que pones cuando has tenido una tragedia de día patrocinada por el mal karma, y que se te olvide”.

Así que si ya había suficiente drama en el ambiente, Ginebras nos da el levantón que nos hacía falta con letras desenfadadas, cotidianas y muy autorreferenciales, pero sobre todo, con mucho humor.

Esta banda se formó en 2019 y a finales de ese año editaron Dame 10:36 Minutos, EP que incluye un cover a “Con Altura” de la Rosalía y quizás nos gusta más el cover que la original. El año pasado lanzaron su esperado álbum debut Ya dormiré cuando me muera, y con él se han situado como una de las bandas de chicas imprescindibles de la escena madrileña.

Ustedes cuéntenos, ¿a cuántas de estas chicas ya tienen en sus playlists?