Charly García es una de las máximas leyendas del rock en español, título que tiene bien ganado por canciones como las que aquí te dejamos.

Hablar sobre Charly García es referirse a una de las voces indispensables dentro de la escena rockera en español. Si bien nació en Argentina, con sus letras, su sonido y su personalidad rebelde y extraña, los hispanoparlantes lo sienten como suyo a este genio. Y es que su música tiene puerta de entrada, pero no de salida.

Clásicos y básicos de la discografía de Charly García

1. “No voy en tren”

Cuando Charly García ya iba en su cuarto disco como solista, en 1987, lanzó el disco Parte de la religión. Una de sus canciones es hoy de las básicas de básicas de su discografía. De letra sencilla pero efectiva,

2. “No me dejan salir”

Himno de los desesperados, de los enamorados, de cualquiera que quiera gritar a los cuatro vientos: “Estoy verde, no me dejan salir, estoy verde, no me dejan salir. No puedo largar, no puedo salir, no puedo sentir amor a este sentimiento, tengo que volverte a ver”.

3. “Nos siguen pegando abajo”

Esta rolita ochentera de su disco ya clásico Clics modernos, que es una denuncia contra el gobierno de su tierra como sólo él sabe hacerlo. Aunque para entonces el artista ya tenía problemas de adicción, su creatividad no sufría, y una prueba está aquí.

4. “Yendo de la cama al living”

De su primer disco como solista, titulado igual, es esta canción ya clásica e indispensable en toda playlist de Charly García. Muestra de que la inspiración le llega en cualquier momento, como aquí, después de una plática con su hijo sobre una pieza de Serú Giran.

5. “Canción para mi muerte” (Charly García con Sui Generis)

Esta rolita la sacó con el grupo Sui Generis, como parte del disco Vida. Darle play es transportarse a principios de la década de los 70. Entre su letra sentimental, sencilla, y llegadora, sí hace un nudo en la garganta.

Más rolas de Charly García que muestran su genio

6. “Los dinosaurios”

Otra de las canciones icónicas de Charly García es esta, que además es de sus favoritas. De 1983, forma parte de Clics modernos, uno de los discos más importantes del rock en español. Desde que arranca con las notas de piano hasta que termina, es estremecedora.

7. “Confesiones de invierno”

Parte del segundo disco de su banda Sui Generis, del mismo título, es un track con sonido folk, de su puño y letra. Inolvidable con su tono íntimo y letras de fácil identificación, además de frases polémicas como “Dios es un empleado en un mostrador”.

8. “Tu vicio”

En 2002, el legendario rockero argentino lanzó este tema en su disco Influencia. Tiene otra de esas letras honestas, que además desde el título hace pensar que sí, nadie más podría escribir sobre los vicios de esta manera.

9. “Demoliendo hoteles”

Del disco Piano bar, de 1984, esta es una canción confesional donde retrata esa parte loca de él que rompía y hacía de todo en las habitaciones de los hoteles donde se alojaba. Otro himno para los rebeldes.

10. “Seminare” (Charly García con Seru Girán)

Esta rola es parte de las que dejaron huella de la ya desaparecida banda Seru Girán, de su primer disco homónimo. Amada por fans, por el carismático cantautor, está situada como una de las mejores que ha dado el rock argentino.

La discografía de Charly García incluye muchas canciones más, pero que basten estas para sumergirse un poco en su mundo. Solamente no olvides subir el volumen. Se vale destrozar la habitación.

Por cierto, este 23 de octubre el Centro Cultural Kirchner celebrará el cumpleaños número 70 del rockero con el concierto Charly cumple, en el Auditorio Nacional de Buenos Aires. Podrás seguir la transmisión en el canal de YouTube y Facebook del centro. Comenzará a las 12:00 p.m. de México, y en el bloque de las 5:30 p.m. estarán Julieta Venegas, Emmanuel Horvilleur, y Benito Cerati, entre otros.