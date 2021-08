Gustavo Cerati cumpliría 62 años esta semana para recordarlo repasamos algunos de sus momentos raros (y no tan raros) en su carrera musical

Por: Editorial M&E

Ya vimos el video inédito de Gustavo Cerati y es completamente alucinante.

Hace unos días te platicamos que con motivo de la celebración del aniversario del nacimiento deGustavo Cerati se dio a conocer, a través de las cuentas oficiales del cantante, que este día tendríamos un videoclip inédito para recordarlo.

Esta semana Gustavo Cerati cumpliría 62 años, y para celebrarlo se lanzó un videoclip inédito de su canción “No te creo”,filmado originalmente en 2004 con el objetivo de proyectarlo en las pantallas durante su gira “Canciones elegidas”, realizada el mismo año.

Messi: Las canciones favoritas del nuevo jugador del PSG

El videoclip que no cuenta con una producción alucinante, es sencillo, dinámico, colorido y con muchos “zoom” a lo largo de su duración. En éste se puede ver al rockero argentino en un estudio acompañado de su banda. Este mismo material audiovisual estuvo bajo la dirección de Diego Panich y Lemon, aunque, ahora se sabe, fue realizado por iniciativa de Nicolás Bernaudo, diseñador audiovisual de esa gira, bajo una idea surgida del propio Gustavo Cerati.

Cerati en videos

Para celebrar a nuestro querido Gustavo Adrián juntamos algunos de sus videos que nos hacen soltar la lagrimita. Algunos, covers rarezas y hasta mashups que sólo con Cerati serían posibles.

Gustavo Cerati feat. Gorillaz – Tomorrow comes today, amo dejarte así

Degenarate es un canal de YouTube argentino que hace mashups. Algunos son muy bizarros y otros increíbles. Por supuesto que la aparición de Cerati en este canal tendría que ser épica y la mezcla entre “Tomorrow Comes Today” y “Amo Dejarte Así” es algo que difícilmente podrás sacarte de la cabeza.

Luis Alberto Spinetta – Te para Tres (En Vivo) ft. Gustavo Cerati

Dos de los grandes iconos del rock del rock argentino juntos. Dos generaciones, dos estilos que los amantes del rock en español siempre han respetado, interpretando una de las canciones más rompecorazones en la carrera de Cerati.

Shakira – No (Live) ft. Gustavo Cerati

Tal vez el estilo de Shakira se ha enfocado en los últimos años en los ritmos más cercanos al reggaetón. Eso no quita que hace muchos años Shakira era considerada como parte de la ola de latino-alternativo. Incluso en algunos países como Estados Unidos, se le considera como rock por el sonido de sus primeros discos. De acuerdo o no con eso, Shakira y Cerati trabajaron juntos en la producción de un disco y esta fue una de las canciones que salieron que suenan 100% a Cerati pero con la voz de Shakira.

Gustavo Cerati – Tráeme la Noche Ft. Andy Summers

¿Te imaginas a Cerati reemplazando a Sting en The Police? La leyenda dice que tras el álbum Outlandos D’Americas: A Rock en Español Tribute to The Police; Miles Copeland, productor y hermano de Stewart le ofreció a Gustavo hacer una gira con el como líder de la banda. Cerati rechazó la oferta ya que se encontraba en plena producción del Bocanada.

Los Brujos – Fin de Semana Salvaje

Gustavo no sólo tenía excelentes letras, también grandes momentos instrumentales. En los 90 Cerati se convirtió en una especie de estandarte de la escena del rock argentina de entonces. Un sonido muy cercano a Los Babasónicos invadió el MTV y todos los países de habla hispana. Cerati estaba muy cercano a todas esas bandas. En el caso de Los Brujos, colaboró con la canción que daba nombre a su disco, poniendo su guitarra haciendo unos solos atascados a lo largo de toda la canción.

Para muchos Gustavo Cerati será uno de los últimos grandes héroes del rock en español. A donde sea que esté le deseamos un feliz cumpleaños. Gracias por venir.