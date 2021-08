México se llevó otro bronce este fin de semana. Mau el Aczino está de regreso y con muy buenos resultados para el hip hop nacional

Por: Editorial M&E

Mauricio Hernández no pudo llegar a la esperada final frente a Chuty, pero puso a México en alto en Valencia, España

El rapero y freestyler de Ciudad Nezahualcóyotl, EdoMex, Mauricio Hernández, Aczino, conquistó el tercer puesto en la USN Summer League cuya final fue este sábado 31 de julio en Valencia, España. El mexiquense se enfrentó contra Mnak en la batalla por el tercer lugar de la competencia y perdió en semifinales contra la promesa española, Gazir, de tan sólo 19 años.

Desgraciadamente para la fanaticada nacional del rap freestyle, Aczino se encontró con el tapatío Rapder, actual campeón del mundo, en la primera ronda del cronograma. De esta forma, los ánimos nacionales se concentraron en favor del originario de Neza desde el inicio del torneo internacional que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de Valencia, casa del Levante de la Liga Española.

Aczino sigue siendo un fuera de serie

Aunque el jurado, compuesto por los ex competidores Kapo 013, FJ y Babi The Blackbull, consideró que Aczino perdió contra el subcampeón español de la FMS, Gazir, mostró tremendo nivel en el regreso a las competencias de primer nivel con público. Recordemos que Mauricio se retiró de la liga profesional nacional, Freestyle Master Series, luego de ganarla de manera invicta a inicios de 2020 y desde que compitió en la Internacional de Red Bull de diciembre de 2020, el rapero no había tenido ningún roce de nivel profesional.

Gana Aczino. Medalla de bronce para el Mexicano que ha dado un golpe sobre la mesa y callado la boca a todos aquellos que no creían en él. El tiempo pasa, pero su nivel no baja. Espectacular @aczino ⚡️⚡️#USNUBEAT pic.twitter.com/FC777zrJbo — USN World Summer Cup (@usnworldcup) July 31, 2021

“3er lugar como en tiro con arco en las olimpiadas”, dijo Mauricio para el público de Valencia que se le entregó durante la premiación, pero que no estuvo en todo momento con él; cosa que el mexicano les recriminó. “Así me hubieran gritado los punchlines”, dijo el mexiquense que a pesar de todo, se veía muy contento de regresar a competir con público.

La USN Summer League fue una buena manera de calentar para las competencias internacionales que le quedan al Aczino en este 2021. En el próximo mes de septiembre defenderá su título en la FMS Internacional y además será capitán del equipo de México en el Mundial de God Level.

No hubo sorpresas en Valencia, la copa se la llevó el favorito

La final que todo el mundo esperaba no se pudo dar, pues Aczino perdió en una decisión dividida contra el asturiano Gazir. Sin embargo, la otra leyenda que regresó a las competencias de primer nivel fue el madrileño, Chuty, quién no decepcionó y le ganó a la joven promesa en la final.

Por su parte, el pequeño gigante, Gazir, demostró que sigue mejorando en su rapeo y que continúa sumando habilidades a su destacable habilidad para hacer punchlines con doble sentido. Sin embargo, lo que le fue suficiente para ganarle a un Aczino que pecó de tirar varios versos bien clavados pero genéricos, no le alcanzó para vencer a Sergio Castro, Chuty.

Por su parte, a Chuty, el campeón, se le nota que se tomó el mes de junio para descansar, entrenar y vacacionar pues se presentó con un nivel competitivo a medirse con los raperos activos del circuito y vencerlos.

Durante sus 9 fechas, la USN Summer Cup, demostró un gran nivel competitivo, pero la final pecó de predecible pues no hubo sorpresas y ganó el mejor. En ese sentido, fue el propio Chuty quien más o menos resumió el torneo en un punchline que le tiró a Mnak en la semifinal:

“Tú has dado un golpe sobre la mesa, pero yo soy un spoiler. Se acabaron las sorpresas”