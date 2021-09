Por: Editorial M&E

Esta semana en el #SonoraIberoamérica Vol.4 inauguramos la playlist donde podrán encontrar toda la música desde el Vol.1 de nuestra sección #SonoraIberoamérica, dedicada mapear lo mejor de la música emergente de los países latinos e hispanos. Estas bandas están definiendo el sonido del mañana. No te los puedes perder

Cuchillas

El filo activa la adrenalina debido a la sensación de peligro, la epinefrina recorre el cuerpo generando electricidad cuando escuchas a Cuchillas. El nacimiento de la banda ocurre en 2019 en Zaragoza cuando cuatro amigos deciden juntarse para crear temas breves, pero llenos de capas de noise.

El cuarteto se encuentra compuesto por Sara Córtes (guitarra y voz), Emiliano Montani (guitarra y sintetizadores), Jorge Martínez (bajo) y Rafael Charry (batería). Este año estrenaron su segundo EP Pasión de Sábado (Intromúsica) cuyo sonido pulido los ha colocado en los reflectores. El single “La Habitación” reflexiona sobre los malos hábitos internos mientras un post-punk tonal rodea el ambiente.

Una ventaja de Cuchillas es su facilidad de crear melodías perdurables como lo muestra “Unidad de Víctimas Especiales” y “Colorado”. Además Cuchillas acaba de estrenar un polvoriento cover de “Maldito”, ya que Jessy Bulbo es una de sus artistas favoritas. La música de Cuchillas permite ver con otros ojos el brillo de lo filoso.

Artistas Similares: Triángulo de Amor Bizarro, Kokoshca y Univers.

Mitimitis

Mitimitis es el proyecto de Manuela Culaciati y Daniel Araneda que desde 2017 se encierran en sus cuartos para grabar canciones que les permitan encontrarse en el mundo. El dúo chileno utiliza referencias de cultura pop para conceptualizar sensaciones como la nostalgia, la inseguridad o el amor.

La banda ganó popularidad con el sorprendente disco Terror en el Autocine (2020) donde destaca el punk saiquero de “Chico Bonzo” y los redobles magnéticos de la aventura juvenil de “Vandalismo para Adolescentes”. Para esté año se unieron al sello ex mutante Gemelo Parásito Records y añadieron la vibra tonti-pop a sus composiciones para estrenar el Single videoclub.

Una de las mejores canciones del 2021 es “videoclub” cuya armonía lo-fi te permite sentir una caída libre, mientras que “todo el mundo parece estar bien” podría ser un lanzamiento de Elefant Records gracias a su sinceridad plena.

Artistas Similares: Paracaidistas, Axolotes Mexicanos y Poder Fantasma.

la infanta de bernardino

La venezolana Estefanía Quezada empezó la infanta de bernardino haciendo covers de canciones de reggaetón, hasta que decidió hacer su propia reinterpretación del género con un enfoque artesanal y queer.

Quijada es una artista multidisciplinaria ya que es licenciada en Artes Plásticas, actriz de formación, tatuadora handpoke e intérprete musical (Quijada también es parte del dúo de música electrónica experimental Los Multan). El debut de la infanta de bernardino es Perreo artesanal (2021); un álbum rotundo que amalgama experimentación sónica, reggaetón y la peculiar voz de Estefanía que se transforma azarosamente en cada tema.

En palabras de la infanta el sencillo tumbado “Nunca vi”: “es una canción de cómo la mirada falla. Cómo no siempre vemos las cosas como realmente son. No solo en el amor sino también refiriéndome a mi disforia de género, que afecta todas las áreas de mi vida y cómo me relaciono con otras personas”. En el disco también sobresale la balada amorosa “Sola”, la melodía vibrante de “Colibrí” y la danza envidiable que provoca “Misterio”.

Artistas Similares: Juana Molina, Hilandera y Lido Pimienta.

Blackthony Startano

Blackthony Startano es una banda peruana de indie rock formada en 2017. En la actualidad se encuentra formada por Andrés Izquierdo, Bruno Bardo, Mateo Novoa, Adrían Soto y Sergio Soto. Ellos se autodenominan como: “las nuevas estrellas del tweecore suicida”, ya que combinan las melodías sencillas del twee-pop con la velocidad incesante del hardcore.

Los limeños encendieron la primavera del 2020 con su primer álbum Guía Flamante (Kids On Coffee) que fue considerado el mejor disco peruano del año gracias a temas como “Sadboy & Darkogirl”, “Religión del Halcón” y “Reina del Subsuelo”.

En el presente año BS ha estrenado nuevos sencillos destacando “Emblemas de Motocicleta” gracias a un piano envolvente, la voz fantasma de Izquierdo y una letra que ilustra un viaje de escapista:“ Creo que me voy a enfocar / En la gente que dejo atrás / He visto a mis amigos / Perder la vida yendo / Detrás un mismo vagón”. Blackthony Startano se clava en la piel gracias a su lírica narrativa reflexiva y la chispa para cambiar la velocidad de la cadencia en sus composiciones.

Artistas Similares: Guided By Voices, Suerte Campeón y Juan Gris.

Cosmic Brothers

Lapsicodelia ha vuelto a reinar nuestros oídos en los últimos años, debido a que la constante reflexión de la existencia requiere paisajes sonoros. Cosmic Brothers es un sexteto regio que empezó a crear horizontes siderales en 2019 con una amalgama de psicodelia, art pop y shoegaze.

El debut discográfico de la banda es Ánima (Turista Universal), que en palabras de la banda: “es un recorrido en el que lo sensorial se une a lo extrasensorial a través de sonidos que juegan con la energía”. Uno de los objetivos de la banda es permitir encontrar la paz interior mediante el sonido como ocurre en “El Gran Misterio” donde el riff de guitarra funciona como mantra shamanico.

Cosmic Brothers también permite desvanecer el espíritu con las armonías escaladas de “Caída Libre” o se avienta a la experimentación de largo aliento con el jam futurista de “Despertar”. La música de Cosmic Brothers tiene la virtud de potenciar el alma por medio de canciones meteóricas donde sólo importa quedar hipnotizado por el ritmo.

Artistas Similares: Dorotheo, Lorelle Meets The Obsolete y The Risin’ Sun.

No olviden seguir la playlist actualizada con cada entrega del #SonoraIberoamérica

