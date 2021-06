Si vamos a hablar de música norteña, quizá lo primero que nos venga a la mente sean sombrero y bigotes, un dominio de hombres haciendo sonar sus pasiones.

Pero nuevas estrellas aparecen sobre firmamento con brillo de glitter. Miss Velvetine, artista drag oriunda de Monterrey, irrumpió en la escena musical con toda su fantasía, haciendo suspirar de amor hasta al macho más recio.

En sus palabras: “La música norteña es un género que está en el subconsciente popular. Todos hemos bailado norteño en algunos quince XV años o una boda. Siendo un género tan arraigado a la cultura del típico macho mexicano, si lo está interpretando una drag el mensaje es aún mayor y el reto se vuelve más interesante”.

Un reto que tiene una historia de larga data, porque el vínculo con este género musical forma parte de su vida desde siempre: “Mi mamá era fanática de la música de Ramón Ayala, Los Invasores de Nuevo León, Los Cadetes de Linares, entre otras bandas. El género regional mexicano prácticamente está en mi ADN”.

Y será quizás por eso que en 2014, cuando escuchó la rola “Le hace falta un beso”, del Chapo de Sinaloa, Miss Velvetine decidió hacer su propia versión. Y en su versión, el beso le faltaba a ella… “Me hace falta un beso” fue producida por Jaír Alcalá, ganador delGrammy Latino, y Morenito de Fuego, bajo el sello Discos Fortuna. El arreglo vocal estuvo a cargo de Jerry Rodríguez.

A poco tiempo de su lanzamiento, el tema ha llegado a distintos públicos, incluso al autor del tema original, Eduardo Leyva, quien se puso en contacto con la cantante para felicitarla y darle su visto bueno. Esto alimenta sus fantasías.

Revela que le encantaría trabajar con Alicia Villarreal, Cristian Nodal o Ángela Aguilar, a quienes admira mucho.

Miss Velvetine no se detiene y, al igual que su adorada Selena, una artista que nadó contra corriente en una industria donde no había cabida para un proyecto como el suyo, se propone seguir abriendo cabezas y corazones: “Con mi música me gustaría romper esas barreras que nos dividen y unir mundos que antes pensábamos que era imposible que existieran juntos”.

Miss Velvetine

Rola para brillar: “Firework” de Katy Perry.

