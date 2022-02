Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre nos regalaron el mejor show de medio tiempo del Super Bowl en años.

No podemos entender cómo arman todo un partido súper aburrido nomás para hacerla de emoción y que los mejores 15 minutos del año, los del Show de medio tiempo del Super Bowl LVI, se nos vayan como agua.

No nos malinterpreten, el deporte es vital en nuestras vidas obviamente… Pero jugarlo, o entenderle. En fin. Para la gran mayoría que no ven el partido, el show de medio tiempo es lo único importante. A lo largo de la historia de este deporte el descanso de medio partido ha dejado en la memoria de los amantes de la cultura pop y la música recuerdos entrañables, raros y más allá de lo impresionante.

Hasta el día de hoy el show de Michael Jackson es considerado por muchos como el espectáculo de medio tiempo más importante de la historia. Tiene menciones especiales, por supuesto, la aparición de Destiny’s Child, Justin y Jeanette, Prince, Big Boi, Rolling Stones, por mencionar algunos destacables.

El Super Bowl 2022 y su épico show de medio tiempo

2022 albergó en el medio tiempo un show histórico en el que el hip hop fue el protagonista al 100% con algunos del los representantes más importantes de la cultura como Dr. Dre, Snoop Dogg y Kendrick de la West Coast y Eminem y Mary J. Blige como representantes del Oeste.

Más que un show espectacular en producción el HTS22 marcó una especie de tregua entre la comunidad afroamericana y la NFL. La presencia de estos grandes personajes de la cultura del hip hop fue por mucho uno de los statements más atrevidos ante millones de espectadores que popularmente se ha reconocido como de un ala más republicana.

Con escenario en blanco ambientado como si fueran edificios de un barrio estadounidense, inició la presentación de la nostalgia con Dr. Dre y Snoop Dogg desde el techo con las canciones Still D.R.E.y California Love (Remix).

Pese a que se había rumoreado que saldrían al escenario del SoFi Stadium dos raperos con discapacidad auditiva (Sean Forbes y Warren “WaWa” Snipe), la sorpresa ocurrió

cuando apareció 50 cent con un efecto que lo hizo verse de cabeza al ritmo de su inolvidable canción “In da Club”. ¡Fue el gran invitado de la noche!



Instantes después regresamos al techo del escenario para escuchar a Mary J. Blige con Family Affair y su inolvidable canción, “No More Drama”.



De la nada el ambiente cambió en el escenario porque Kendrick Lamar salió de entre cajas con la leyenda “Dre Day” para elevar el ánimo del público con su “Yawk! Yawk!…” de M.A.A.D City y las rimas de Alright.



El gran esperado y aplaudido fue Eminem, quien estuvo acompañado por Dr. Dre en el teclado para resonar fuerte con uno de sus máximos hits, “Lose Yourself”.

Para cerrar con broche de oro, Dr. Dre volvió a tocar las épicas notas de Still D.R.E para cerrar con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent.

THAT. WAS. INCREDIBLE.



Dre. Snoop. Mary. Eminem. Kendrick. 50 Cent. What a show. #PepsiHalftime

El hip hop se apodera del Super Bowl



¿Te lo perdiste? Checa el video:

¿Quienes participaron en este épico show de medio tiempo en el Super Bowl 2022?

Eminem

Junto con su controversial alter ego Slim Shady ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, su popularidad y rimas en sus canciones lo llevaron a convertirse en uno de los raperos con más ventas de discos en los 2000.

Más allá de los problemas de Marshall con la policía por problemas de conducta, fue el pionero en ganar un Oscar por el sencillo Love Yourself de la película 8 Millas en la que tuvo su debut como actor y protagonista del filme inspirado en su propia vida en los suburbios de Detroit.

El último material discográfico de Mathers, Music to Be Murdered By en 2020 fue considerado por los fans como el mejor álbum después de The Eminem Show de 2002, con el que hace un homenaje al director británico de cine, Alfred Hitchcock.

Snoop Dogg

El trabajo de Calvin Cordozar Broadus mejor conocido como Snoop Dogg, fue crucial para darle popularidad y reconocimiento al hip hop en la historia de la música.

Pese a múltiples controversias, entre las que se incluye un juicio por asesinato, letras violentas y sexistas de sus canciones, la carrera de Snoopy proliferó más allá del hip hop y del rap en otros géneros musicales con colaboraciones icónicas como Mariah Carey, Bizzy Bone, Silkk the Shocker, Babyface, Bad Azz, entre otros.

Su talento y creatividad lo llevó a producir y dirigir videos musicales, así como a participar en otros ámbitos fuera de la música como la actuación y la lucha libre profesional de la WWE.

Mary J. Blige

Al igual que Snoop Dogg, May Jane es una de las grandes personalidades del rap en mezclar de manera magistral la rima con el R&B, hasta el punto de imprimirle su propio estilo al agregar a la combinación el soul de Aretha Franklin y Anita Baker.

Los singles Get to Know You Better y Love Is All We Need la posicionaron en 1997 con su primer álbum creativo Share my world como número uno en la lista Billboard de la mano con Jimmy Jam y Terry Lewis.

El disco The Breakthrough publicado en 2005, es su último trabajo hasta el momento.

Kendrick Lamar

¿Un Pulitzer para el rap? Sí. K-dot lo hizo posible en 2018 gracias a su álbum Damn, premio que lo hizo convertirse en el primer artista no adscrito a la música clásica en ganar tal reconocimiento.

En total ha ganado hasta el momento 13 Premios Grammy, número con el que le pisa los talones a Jay-Z con 15 premios.

Lamar no es cualquier rapero, es considerado por críticos musicales como la voz de su generación, incluso la revista Time lo nombró en 2016 como una de las personas más influyentes del planeta.

Dr. Dre

La trayectoria de Dr. Dre es larguísima, su toque y arreglos han estado en más de una carrera musical de las personalidades que han marcado la historia musical del rap y el hip hop, como su gran amigo Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, entre otros.

La fama llegó a Andre cuando en 1992 publicó su primer álbum en solitario, después de dejar a N.W.A. una agrupación importante del 1985 que estuvo conformada por él y otros portavoces de la dura vida de las calles estadounidenses como Eazy-E, Ice Cube, Yella, MC Ren, Arabian Prince y D.O.C.

Pese a su gran trayectoria en la música y su visión en los negocios, por muchos años el rapero fue duramente criticado por tener “escritores fantasmas” para sus rimas, incluso, es bien sabido que uno que otro tema fue escrito por el mismísimo Jay-Z.

Y justo como el mismo Dr. Dre lo dijo en conferencia de prensa, este Show de Medio Tiempo será recordado para la historia del Super Bowl. ¿Cuál fue tu parte favorita?