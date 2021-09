Adrian Quesada integrante de Black Pumas quien ha mezclado sonidos chicanos/texanos con melodías propias del soul creando un gran álbum.

El soul es uno de los géneros afroamericanos más importantes de la música contemporánea y con el paso del tiempo ha evolucionado en otros subgéneros como el Rhythm and Blues (R&B). Sin embargo está música ha llegado a todos lados incluso en lugares como Texas, donde uno de sus exponentes es Adrian Quesada integrante de Black Pumas quien ha mezclado sonidos chicanos/texanos con melodías propias del soul creando un gran álbum.

Sí, nos referimos al álbum que lanzó en conjunto con Nacional Records y más específicamente por su sencillo ‘I’ve Got Soul’ que se estrenó el pasado 27 de agosto en todas las plataformas.

El álbum que lleva por nombre Look At My Soul, es una celebración al histórico, rico y aún poco explorado “tono” latino del Soul texano.

“Para mí, el Soul Tejano es una versión única de Texas de lo que conocemos como música soul; de alguna manera, esto solo podría haber sucedido en este estado. Teníamos una olla de diferentes culturas negras, marrones y blancas, y toda la proximidad a la frontera mexicana, que agregaba influencia”. Comentó Adrian Quesada sobre este lanzamiento.

En Look At My Soul el músico, productor y ganador de GRAMMY Adrian Quesada explora este género tomando como referencia creativa la vida fronteriza, y la mezcla de la cultura mexicana-estadounidense. Todo esto lo hace a través de una colección de composiciones originales.

Look At My Soul vio la luz originalmente en un tiraje limitado en octubre de 2018. Pero, a partir del 10 de diciembre de este año, podrás escucharlo en tu plataforma favorita de streaming.

“I’ve Got Soul” presenta ese brillante sonido de “ritmo medio” con enfoque en las guitarras como las que se hicieron en el famoso estudio Muscle Shoals a finales de los sesenta; y el intenso sonido post-doo-wop a menudo etiquetado como soul lowrider. Esta es la combinación perfecta para las mañanas de verano, relajarse junto a la piscina o esos paseos en coche al atardecer.

La nueva ola de música chicana ha traído consigo nuevas formas de entender la cultura mexicoamericana. Hoy en día géneros como los corridos, el soul y el hip hop convergen en una mezcla de la música de los abuelos migrantes con los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Súbete a tu ranfla y dale play a las rolitas de Adrián, perfectas como para ver al sol ocultarse.