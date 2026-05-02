Ramen con todo… menos reglas: de dark kitchen a imperdible de Tacubaya

Hay proyectos que no empiezan como negocio, sino como pretexto: para cocinarle a tus amigos, consentir a desconocidos y armar propuestas que ni los paladares más experimentados imaginarían conocer. Así fue como nació Gori Gori, un concepto que empezó en 2020 como dark kitchen y hoy ya tiene local propio en la CDMX. Aquí te contamos algunas razones por las que sí o sí tienes que ir a probar su ramen.

Un ramen que no juega a ser japonés

La lógica es simple: si todos hacen lo mismo, ¿por qué no experimentar con sabores que ya conocemos y nos gustan? Bajo esta idea, Sergio Su, el fundador, quiso romper el molde. Aquí no vienes por el típico tonkotsu, vienes a probar recetas como: ramen de birria, con esquites, de suadero o con caldo de camarón…Y si tienes suerte, podrías alcanzar a probar alguna edición limitada: el ramen cubano con lechón, plátano frito y mojo es una joya.

Fotos: Cortesía Gori Gori Cortesía Gori Gori

Del chat a la vuelta de la esquina

En pleno 2020, cuando las apps de delivery ni los pelaban, Gori Gori se abrió paso por WhatsApp Business. Uno pensaría que enviar ramen es sencillo, pero la realidad es que a nadie le gusta recibirlo aguado o todo revuelto, así que se sacaron de la manga algo brillante: servirlo en vasos de michelada de un litro, resistentes al calor y transparentes para que veas lo que te vas a comer.

Esa misma practicidad los sacó del cuarto de 3×3 donde empezaron y los llevó a compartir cocinas, conquistar festivales como el Corona Capital y, finalmente, abrir su propio espacio. En el camino, el desafío mutó: ya no solo era entregar fideos calientes, sino sostener a un equipo y adaptarse al crecimiento sin perder ese espíritu rebelde con el que encendieron la estufa por primera vez.

Foto: Lucía Corona

Más que un local, una comunidad

Su nueva casa aterrizó en el icónico Edificio Ermita. Olvida los clichés del bambú o el minimalismo zen; aquí el vibe lo ponen las paredes rosas, los stickers por todos lados y un baño que, más que un servicio, es una parada obligada para la foto.

El formato es self-service: pides en la barra y te lo traen a tu mesa. Con tu litro de ramen en mano, te sientes invencible; puedes platicar, bailar o simplemente disfrutar sin las poses ni modales de un restaurante elegante. Aquí el ramen se sorbe con ganas y sin pretensiones.

La magia no solo ocurre en la cocina

Más allá de sus recetas, el lugar también destaca por los eventos y actividades que organiza: desde un taller para dibujar cómics, hasta un karaoke otaku para cantar intros de anime o un pop-up con ropa vintage. Aquí el chiste es que llegues con hambre y salgas con nuevos amigos.

Gori Gori es como ese amigo que todos tenemos que parece extranjero pero es más mexicano que el nopal: experimenta, se arriesga y siempre prueba algo nuevo. Al final, el ramen es solo el pretexto perfecto para armar la reunión y recordarnos que, en esta ciudad, las mejores mezclas nacen de no seguir ninguna regla.

Foto: Lucía Corona