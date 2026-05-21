¡Antes del partido! Checa estos mercados en Santa Úrsula para comer rico y barato cerca del estadio

Descubre las mejores opciones para comer cerca del Coloso de Santa Úrsula con esta guía de mercados locales.

Los alrededores del Coloso de Santa Úrsula guardan varios mercados con espacios gastronómicos perfectos para quienes buscan comer rico, rápido y sin gastar demasiado antes de un partido de futbol, un concierto o cualquier otro evento masivo.

Entre fondas, antojitos, tacos, jugos y comida corrida, la zona de Santa Úrsula y Huipulco se convierte en una parada obligada para arrancar el día con el estómago feliz o recargar energía antes de entrar al Estadio Banorte.

Desde mercados tradicionales hasta pequeños corredores de comida popular, esta parte del sur de la CDMX ofrece opciones para todos los antojos y presupuestos ahora que se acerca del Mundial de Futbol 2026.

Mercado de Comidas de Huipulco

El Mercado de Comidas de Huipulco, situado a pocos pasos de la estación Estadio Azteca del Tren Ligero, es una opción ideal para quienes tienen prisa, especialmente antes de un partido. Ofrece una variedad de comidas típicas mexicanas con precios a partir de los $45. Es importante considerar que los espacios son pequeños. También cuenta con baños públicos por $5 por persona.

Mercado de Comidas de Huipulco. Foto: Chilango (Chío Sánchez)

Cuándo : lunes a domingo

: lunes a domingo Horario : de 6:00 a 10:00 horas

: de 6:00 a 10:00 horas Dónde: Acoxpa Calzada de Tlalpan, Calzada Acoxpa y, Huipulco, Tlalpan

Mercado Plaza Mexicana del Sur

Como una alternativa situada justo a un lado del Mercado de Comidas de Huipulco, este espacio ofrece diversas opciones que van desde locales de antojitos, tacos y desayunos hasta puestos de comida corrida. Además de ser un punto ideal para disfrutar de garnachas, tortas, jugos o licuados antes de un evento en el Estadio Banorte, el lugar opera como un mercado tradicional con venta de botanas, productos frescos y artículos básicos para la despensa.

Mercado Plaza Mexicana del Sur. Foto: Chilango (Chío Sánchez)

Cuándo : lunes a domingo

: lunes a domingo Horario : de 6:00 a 10:00 horas

: de 6:00 a 10:00 horas Dónde: Acoxpa Calzada de Tlalpan, Calzada Acoxpa y, Huipulco, Tlalpan

Mercado Pescaditos

El Mercado de los Pescaditos en Santa Úrsula, ubicado a sólo 1.4 kilómetros de distancia del Estadio Banorte, es una excelente opción si buscas un mercado más tradicional. Aunque es necesario caminar varios minutos para llegar (o ir en coche para mayor comodidad), encontrarás lo esencial: frutas, verduras, carnes y, por supuesto, fondas.

Es un lugar ideal para comer rápido y económico, con opciones de comida corrida desde $70. Así, podrás aprovechar el tiempo si planeas asistir a alguno de los partidos de la Selección Mexicana que se jugarán en la CDMX en junio.

Mercado Pescaditos. Foto: Chilango (Chío Sánchez)