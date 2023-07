Adidas, Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Steve Madden, Old Navy, H&M y Puma serán parte de Hot Fashion 2023.

Se acerca la próxima edición de Hot Fashion 2023, iniciativa impulsada por Hot Sale, pero enfocada en moda, accesorios y cuidado personal. La próxima edición de esta campaña de ventas online se realizará en México del 14 al 21 de agosto de este año, así que se acerca el momento de romper el cochinito —o hacer que tu dinero rinda, según como lo veas—.

Como es costumbre en Hot Sale, Hot Fashion también se centra en la venta digital, pero especializándose en ropa, productos de belleza y más, incluyendo ofertas diferentes por día y cupones con descuentos exclusivos.



Te recomendamos tener un guardadito para adquirir eso que tanto querías y habías estado postergando, o por qué no, comprar un regalo que tenías pendiente y quieres dar durante las próximas semanas.

De acuerdo con el Estudio de Venta Online de Moda 2023, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), AMVO Analytics y Similarweb, 6 de cada 10 compradores vía Internet en México adquirieron artículos como ropa, calzado y accesorios en 2022.

Fechas de Hot Fashion 2023 y marcas participantes

La cuarta edición de Hot Fashion incluirá la participación de más de 110 marcas como Adidas, Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Steve Madden, Bath and Body Works, H&M, Puma, Old Navy, Under Armour, Farmacias Guadalajara, Elektra, Coppel, algunos bancos y más.

Fecha: Del 14 al 21 de agosto de 2023



Dónde: En línea a través de las marcas participantes. Puedes registrarte en la página oficial de la iniciativa para obtener beneficios especiales.

¿Sabías que según el Estudio de Venta Online de Moda 2023, para 75% de las personas, el envío gratis es la condición más importante para realizar una compra en línea? ¿Es este tu caso?