La celebración de la música de John Williams en la Sala Nezahualcóyotl incluirá suites de Star Wars y Harry Potter.

John Williams es uno de los compositores más reconocibles en el mundo del cine. Es imposible pensar en personajes como Superman, Indiana Jones y el mismísimo Tiburón sin su música. La Orquesta Sinfónica de Minería le hará algunos merecidos homenajes, en especial a su obra para Star Wars y Harry Potter, en la Sala Nezahualcóyotl.

El programa enfocado a John Williams incluirá la música para las Olimpiadas de 1984 y parte de las bandas sonoras de películas como Schindler’s List, E.T., Hook y Jurassic Park, además de contar con suites de Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter And The Sorcerer’s Stone, 2001) y Star Wars (1977).

¿Qué tienen en común películas como 'Jurassic Park', 'Star Wars', 'Harry Potter' e 'Indiana Jones'?

La creación musical de John Williams.

5, 6 y 13 de junio, a las 8 pm

5, 6 y 13 de junio, a las 8 pm

John Williams ha estado nominado 53 veces a los Oscar —de los cuales ganó 5 estatuillas— situación en la que solo lo supera Walt Disney. El compositor ha ayudado a crear los imaginarios de las películas con las que muchas generaciones hemos crecido; y la presentación de la Orquesta Sinfónica de Minería es solo una prueba de esto.









¡Este 5, 6 y 13 de junio tenemos una cita con la música de John Williams! ✨❤️



Boletos:

Celebración de la música de John Williams en la Sala Nezahualcóyotl

Tendrás 3 oportunidades en esta temporada para escuchar la música de películas de Harry Potter, Indiana Jones, Superman, E.T., Hook, Jurassic Park y Star Wars a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Lugar: Sala Nezahualcóyotl, CCU (Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria)

Cuándo: Lunes 5, martes 6 y martes 13 de junio de 2023, 20:00

Costo: $800 (primer piso), $600 (coro orquesta), $400 (segundo piso). Puedes adquirir los boletos en taquilla o aquí.

El público del concierto tendrá que ser mayor a 8 años de edad y los descuentos de 50% (estudiantes, profesores, ISSSTE, IMSS e INAPAM) solo podrán adquirirse en taquilla.

