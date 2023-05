Tina Turner, Reina del Rock and Roll, falleció este 24 de mayo pero será inmortal en nuestros más añorables recuerdos.

Tina Turner falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, Suiza. Aunque no se ha dado a conocer la causa oficial de muerte, su representante aseguró que la cantante llevaba tiempo luchando contra una enfermedad.

Tina Turner inició su carrera en la década de los 50, por lo que no extraña que se le reconociera como la Reina del Rock & Roll. La cantante también se convirtió en epítome de la moda de los 80 tras el estreno del videoclip de “What’s Love Got to Do with It”.

Foto: Blueee77/ Shutterstock

Anna Mae Bullock, verdadero nombre de la artista, hizo historia en 1967 como la primera mujer y primera persona afrodescendiente en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone. En 1988 obtuvo un récord Guinness como la solista con la mayor cantidad de público pagado (180 mil personas) en un concierto.

Private Dancer (1984), álbum de Turner, en 2020 ingresó al Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Aquí se toma en cuenta a obras relevantes histórica, cultural o estéticamente.

Mad Max y otras películas en las que Tina Turner participó

Además del innegable legado musical de Tina Turner —no por nada fue inducida al Salón de la Fama del Rock & Roll en dos ocasiones—, la cantante ha participado en varias películas y en más de una su personaje trascendió más allá de su identidad como artista.

Aunque Tina Turner se interpretó a sí misma en varias películas, también incursionó en la actuación como The Acid Queen en Tommy (1975), película de The Who; fue parte del elenco de estrellas en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1978); compartió créditos con Mel Gibson en Mad Max Beyond Thunderdome (1985); y su último personaje fue el de la alcaldesa de Los Ángeles en Last Action Hero (1993).

Adiós a la Reina del Rock and Roll

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner”, se anunció en las redes sociales de la cantante. “Con su música y su pasión sin límites por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana”.

“Hoy le decimos adiós a una gran amiga que nos deja su mejor trabajo: la música. Toda nuestra cariñosa compasión está con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos”, concluyeron.

Turner también fue una gran representante de la supervivencia contra la violencia doméstica, de la que fue víctima a manos de su exesposo y descubridor, Ike Turner. Sin embargo, su legado va mucho más allá de eso.

“La historia de Tina no es de victimización, sino de increíble triunfo”, escribió sobre ella alguna vez Janet Jackson.

Foto: Defotoberg/ Shutterstock

Tina Turner nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, comunidad que dejó para convertirse en una de las artistas más importantes de todos los tiempos. Descanse en paz.

