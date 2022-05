El cantautor australiano The Kid LAROI se presentará por primera vez en la CDMX por partida doble, pero antes de su llegada hablamos con él.

The Kid LAROI es uno de los nuevos talentos de la escena musical internacional que la está rompiendo con “Stay” al lado de Justin Bieber. Pero también tiene canciones propias que vendrá a presentar a la CDMX en dos conciertos, uno en solitario y otro como parte del Festival Emblema. Aquí lo que platicamos con el adolescente de 18 años.

The Kid LAROI vendrá a la CDMX con su single “A thousand miles”

La carrera de Charlton Kenneth Jeffrey Howard, mejor conocido como The Kid LAROI, comenzó hace cuatro años. Desde entonces ha lanzado el ep 14 with a dream, el mixtape F*ck love, y singles como “Go” y “Reminds me of you” (con JUICE WRLD), “Without you” (solo y con Miley Cyrus), y “Stay” (con Justin Bieber).

El más reciente, “A thousand miles”, será parte de su primer disco completo, tentativamente titulado Kids are growing up. Material en el que ya lleva un rato trabajado en él, pues “estaba tratando de no apresurarlo, de hacer cosas con las que esté realmente feliz y emocionado”, dice.

Pero sobre la canción dice que “es sobre cuando conocí a mi novia, y tenía estos sueños de convertirme en artista, y sentí que no estaba listo para una relación. En la canción le digo a ella que se mantenga a distancia de mí, así no te lastimo. Sobre el video, quise representar los dos lados de mí, como jugando con mis lados negativo y positivo”.

Su novia es la modelo e influencer estadounidense Katarina Deme. La conoció cuando se mudó de Sidney a Los Ángeles en 2020, y están juntos casi desde ese entonces.

La voz de la nueva generación

Por canciones como la mencionada, a sus 18 años The Kid LAROI puede presumir que una multitud de adolescentes de diferentes partes del mundo, como México, ha conectado con él.

En redes sociales tus fans se sienten identificados con lo que cantas, ¿cómo te sientes de saber cuánto le llegas a la gente?

“Es realmente cool, es como irreal pensar que la gente se puede identificar mucho con algo que hice, que puede afectarles de alguna manera. Definitivamente es una locura, y estoy cien por ciento súper, súper, súper agradecido.

Agrega que “desde el principio siempre quise inspirar a la gente, y simplemente ayudarles por medio de la música”.

De hecho, su historia de cómo se abrió espacio en la industria musical es inspiradora: Solía esperar afuera de las habitaciones de cantantes que iban a Australia, para mostrarles su música. Luego de un tiempo, logró captar la atención de Swae Lee. El resto es historia.

¿Sientes una gran responsabilidad ser el apoyo emocional de mucha gente?

“Claro, es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo yo sólo hago lo que quiero y digo lo que siento. Si eso le resuena a la gente, es increíble. Pero nunca voy con la idea de forzar algo o tratar de hacer algo para… Yo simplemente hago lo que siento, y creo que muchos de mis fans y yo pasamos por las mismas cosas, los mismos problemas, por eso quizá se identifican con la música”.

Apenas tienes 18 años, ¿puedes creer lo bien que te está yendo?

“No”, responde The Kid LAROI entre risas, “De hecho no puedo creerlo. Es una de esas cosas que no se siente real, así que obviamente están los sentimientos de agradecimiento y amor. Pero no se siente real porque siempre me siento como una persona normal a la que le llega la música de otras personas, así que pensar que quizá haya quienes se sienten así con lo que digo es salvaje, definitivamente es salvaje”.

Y es que sus números van subiendo a pasos agigantados. Por ejemplo, en su canal de YouTube ya tiene más de mil millones de vistas, mientras que temas como “Stay” con Justin Bieber están a punto de duplicar esa cifra en Spotify. Agreguemos a eso sus casi 50 nominaciones a diferentes premios, y los 10 que ya ganó en Australia y Estados Unidos.

Cortesía

Justin Bieber, maestro de The Kid LAROI

Hablando sobre Bieber, su colaboración con él le trajo mucho reconocimiento mundial. Pero el australiano aprovechó la ocasión para aprender de su colega, quien comenzó su carrera aún más joven cuando fue descubierto a los 13 años.

Ya has trabajado con artistas como Justin Bieber, ¿le pediste consejos a él?

“Sí, siempre pido consejos, siempre hago muchas preguntas, y creo que es importante. También poder escuchar a alguien como Justin que ha hecho esto por mucho tiempo, que sabe mucho, que ha pasado por muchas cosas”.

Tu canción con él, “Stay”, es de las más escuchadas en México, ¿qué te parece eso?

“Definitivamente es loco, ¡no sé qué más decir!”, responde antes de volver a reírse, “Quiero decir, como artista lo que uno quiere es tener una canción como esa. Es loco, es salvaje, pero también me hace querer seguir haciendo más música”.

El End of the World Tour traerá a The Kid LAROI a la CDMX

Esta canción y las previas serán lo que The Kid LAROI vendrá a presentar a la CDMX en dos fechas. La primera será el concierto de su The End of the World Tour este 12 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional. La otra será el 13 del mismo mes, a las 8:00 p.m. en el Tecate Stage del Festival Emblema.

¿Qué podemos esperar de tus presentaciones en la capital mexicana?

“Que se diviertan. Yo tocaré mi música. Nunca antes me he presentado en México, he ido mucho pero nunca para cantar, así que estoy emocionado”.

¿Has venido como turista a la CDMX?

“Sí, he ido de vacaciones muchas veces a un lugar en México, pero mi novia me mataría si digo el nombre porque es como un sitio secreto. Pero es hermoso, el lugar más hermoso al que he ido en ese país, me encanta y me fascina ir con ella de vacaciones. Pero he ido a la Ciudad de México, aunque no me he quedado por mucho tiempo, sólo como por un día”.

¿Hay algo que te interese ver o probar en la ciudad?

“Siempre que voy a México me encanta el desayuno con los huevos rancheros, es increíble”.

Por cierto, confiesa que no sabe español pero quiere aprenderlo porque su novia vivió un tiempo en México y ella sí lo habla. Y también está abierto a escuchar música de este país.

Mientras tanto, ¿en cuál de sus dos fechas en la CDMX verás a The Kid LAROI? Aún hay boletos en Ticketmaster.