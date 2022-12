El grupo de K-pop Super Junior regresa a CDMX para dar un concierto en febrero de 2023, en esta ocasión al Velódromo Olímpico de la CDMX.

El grupo de K-pop Super Junior regresa a CDMX para dar un concierto el 15 de febrero de 2023, en esta ocasión al Velódromo Olímpico de la CDMX.

El legendario grupo de K-pop Super Junior volverá a México para dar un concierto, luego de cuatro años de ausencia.

Los Abuelos del K-Pop: ¿Cuál es el origen de este fenómeno?

Debido a la pandemia, como muchos otros, tuvo que aplazar su regreso a este país donde tiene un fandom muy fiel. Pero llegó el momento del reencuentro con su gira mundial Super Show 9: Road.

¿Qué te espera en el concierto de Super Junior en CDMX?

Con sus más de 17 años de trayectoria, este grupo surcoreano ofrece conciertos largos, que valen la pena el precio del boleto.

En el caso de su gira actual, Super Show 9: Road, dura aproximadamente tres horas entre música, cambios de vestuario, escenografías y videos especiales.

En estas presentan un setlist cargado de clásicos del K-pop y canciones lanzadas entre el año pasado y el actual.

Por ejemplo, no faltarán “Sorry, sorry” (himno del K-pop), “Mr. Simple”, “Devil”, “Black suit”, “Spy”, “Burn the floor”, “Mango”, “Callin’”. Además dado su crossover con la música latina, creando el K-latin pop en 2018, es posible que interpreten “Lo siento” (con Leslie Grace) y “One more time (Otra vez)” (con Reik).

Y, si están de suerte, su cover a Luis Miguel, “Ahora te puedes marchar”.

¿Cuándo y dónde se presentarán los reyes del K-pop?

Anota bien, porque será muy pronto: Super Junior ofrecerá un único concierto en México, el miércoles 15 de febrero de 2023.

Ve haciendo ajustes en tu agenda de esa semana, porque no hay que perderse su show de primer nivel.

El grupo llegará al Velódromo Olímpico de la capital mexicana, mismo que tendrá un aforo cercano a los 10 mil asistentes, según información de prensa.

Este recinto se encuentra en la Calle Radamés Treviño S/N, colonia Jardín Balbuena, alcandía Venustiano Carranza. Para más señas, tienes cerca la estación de Metro Velódromo.

Boletos para el concierto de Super Junior en CDMX

Ojo aquí, pues la boletiza para el Super Show 9: Road de los Reyes del K-pop y del Hallyu arrancará este jueves 22 de diciembre a las 11:00 a.m.

Vas a poder comprar tus boletos vía la página Superboletos, y será venta para todas las tarjetas de crédito y débito.

Los precios y distribución del recinto serán dados a conocer próximamente, así que sigue atento.

Pero eso no es todo, pues también se venderán 250 pases para la zona Meet & Greet con el grupo. Tendrán otro precio a revelar próximamente, y también podrán ser adquiridos en la misma página.

Super Junior tiene una trayectoria de más de 17 años en el K-pop y el Hallyu, y México ha sido uno de los países latinos al que más han venido con sus shows.

Previamente estuvieron en CDMX en 2013 con el Super Show 5, en 2016 con el Super Camp, en 2018 con el Super Show 7 y para los premios Telehit en el Estadio Azteca.

¿Te vas a lanzar a ver su Super Show 9: Road?

