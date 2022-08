Se viene la nueva edición del Sneaker Fever 2022, te contamos cuándo, dónde, y qué encontrarás en este evento para amantes de los sneakers.

La exposición de zapatillas deportivas más grande de México y Latinoamérica está de vuelta: Sneaker Fever 2022. Así que si lo tuyo es andar en tenis y son tu calzado favorito, ve apartando las fechas para que te lances a todo lo que va a haber en esta expo tan chida.

¿Qué habrá en la Sneaker Fever 2022?

La edición de este año, que es la décima, congregará a más de 100 expositores en más de 5,000 metros, por lo que te recomendamos calcular tus tiempos para poder ver todo con calma.

¿Qué te encontrarás den Skeaker Fever 2022? En el espacio mencionado habrá más de 70 tiendas y marcas; sí, surtido bueno. Por ejemplo, habrá marcas como Adidas Originals, New Balance, Pony, Stance. Además de colaboraciones especiales como G-Shock x SF y Nerd Studio x SF. O, ¿qué tal te caería la colaboración de Wu Tan Clan con Crocs, presentada por STUSH?

En los stands de los expositores también vas a encontrar tiendas especializadas en calzado deportivo, moda para tener el look completo. También art toys para tu colección, arte indie y hasta NFT’s, así como serigrafías varias entre las que seguro te harán ojitos las de sneakers de Jordan por Zissou, y Foo Fighters x Seher x Mercadorama. Así que además de tiempo, no olvides llevar una lanita porque seguro no podrás resistirte a algunas de las cosas que verás.

Pero eso no es todo, pues los organizadores tendrán conferencias y talleres con expositores internacionales que no querrás perderte. En las Fever Talks estarán: Mercadorama Colectivo y Miggy Gala (ex patinador mexa y creador de la marca Rcnstrct).

¿Cuándo, dónde y cuánto?

Esta famosa expo se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de agosto, en el

6 y 7 de agosto, a partir de las 11:00 a.m.

La cita será en el Pepsi Center WTC, ubicado en la calle de Dakota S/N, colonia Nápoles. Está a unos pasos de la estación de Metrobus Poliforum.

El precio de entrada es de $280 en boleto sencillo, y $392 en abono para los dos días; ya con cargos. Ambos están disponibles en el Sistema Ticketmaster y la taquilla del lugar.

Evento de inauguración

Pero para que todo arranque chido, habrá un evento inaugural en House of Vans que tendrá música. El 5 de agosto a las 8:00 p.m. se van a presentar Yoiker, Plata y Salvatge Lola, del crew de SeedBeatz, todos llevados por DJ El Trill.

Este concierto-fiesta será totalmente gratuito, solamente tienes que registrarte a partir de hoy 1 de agosto en la página www.vans.mx/HouseOfVans

Este evento surgió cuando varios fans de los tenis quisieron reunirse y para hablar sobre este calzado, hacer intercambios, compras y compartir su pasión con otras personas. ¿Listx para lanzarte al Sneaker Fever edición 2022?