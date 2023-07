No Veteran Dies Alone sería el último disco de Sinéad O'Connor, pero canceló su lanzamiento en 2022. ¿Algún día lo escucharemos?

Sinéad O’Connor falleció este miércoles 26 de julio a los 56 años de edad, reportó The Irish Times. La cantante, quien en vida lanzó 10 álbumes de estudio, iba a dar a conocer No Veteran Dies Aloneen 2022; sin embargo, pospuso la llegada del que sería su último disco, más la gira que tenía planeada, tras la muerte de su hijo Shane.

“Con gran tristeza damos a conocer la muerte de nuestra amada Sinéad. Su familia y amigos están devastados y pidieron privacidad en estos momentos difíciles”, se indicó en un comunicado de la familia, sin aclarar la causa del fallecimiento de la cantante irlandesa.

La vida de Sinéad O’Connor

Sinéad Marie Bernadette O’Connor nació el 8 de diciembre de 1966, inició su carrera musical en 1986 y su fama se exponenció en 1990 tras el lanzamiento de “Nothing Compares 2 U”, tema de Prince. Décadas después, la irlandesa reveló que el músico había sido violento con ella cuando trabajaron juntos.

Con estas declaraciones se tuvo que enfrentar a la incredulidad de los medios. Lamentablemente, esta fue solo una de las batallas que tuvo luchar.





Sinéad O’Connor dio de qué hablar en 1993 tras romper una foto del papa mientras cantaba “War”, de Bob Marley, durante la transmisión de Saturday Night Live. Esto fue a modo de protesta contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica, algo certero y apropiado, pero condenado en la época.

Su último lanzamiento una versión de “The Skye Boat Song”, su versión de una canción galesa para el soundtrack de la serie Outlander. Además de haber tenido una infancia difícil, su carrera se vio opacada constantemente por el escrutinio público debido a las batallas relacionadas con su salud mental.

Foto: Facebook oficial Sinead O’ Connor

Hasta ahora no se sabe si No Veteran Dies Alone llegará a estrenarse algún día.