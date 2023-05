“Señora, señora”, de Denise de Kalafe, es la canción infaltable cada Día de las Madre, pero ¿te sabes la historia detrás de su letra?

Si hay un himno para el Día de la Madre, ese es “Señora, señora”, de Denise de Kalafe, pero no todos conocen la historia de esta canción.

Así que te la vamos a contar para que cada 10 de mayo que es cuando hasta viral se vuelve en redes sociales, se la expliques a tus conocidos. Prepara los pañuelos y sigue leyendo…

México en la historia de este himno para las mamás

Denise de Kalafe, creadora del himno para nuestras jefecitas, es brasileña pero se mudó a México desde joven y ya está naturalizada.

Acá ha hecho toda su carrera, con varios éxitos. Por ejemplo, a fines de los 70 ya había lanzado discos como El por qué de mi canto y Cuando hay amor… no hay pecado. Y en 1978 ganó el Festival OTI con “El amor… cosa tan rara”.

Pero dio un salto verdaderamente gigante a la fama mundial varios años después. Y es que le vino la inspiración para componer su canción “Señora, señora”, con una historia que vale la pena conocer.

No sólo porque es la más exitosa y famosa de su carrera, sino porque tiene su lado sentimental.

La nostalgia y un recetario inspiraron a Denise de Kalafe

Era 1980, y Denise de Kalafe llevaba un rato separada de su mamá, la distancia la hacía extrañarla y a su tierra.

Pero una noche el sentimiento se intensificó en una velada en su casa con gente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Debía preparar la cena, así que sacó un recetario para emergencias que le había dado su madre. “Agarré un recetario de ella, pero al voltear la hoja estaba pegada con mantequilla.

Y en vez de hacer el pollo relleno normal, yo hice el pollo relleno de betún de pastel pero quedó muy bien”, recordó en el programa de Montse y Joe.

Una vez que se fueron sus invitados, se acordó del recetario, de su progenitora, y le vino un ataque de nostalgia. Y, sí, también la inspiración.

Entonces tomó la bolsa de pan de papel estraza que tenía a la mano, y escribió la sentida letra.

Y así detalló más de la historia detrás de su canción “Señora, señora” en Radio Fórmula: “Mi madre, que estaba en Brasil, en un exceso maravilloso de admiración por ella.

Fui al piano esa noche, y fue como si Dios, como si un ángel de la guarda me hubiera dicho cada cosa que tenía que escribir”.

“Señora, señora”, la historia de la canción que casi no sale

Por supuesto, su mamá escuchó la canción. Misma que de Kalafe archivó, y sólo enseñaba a gente cercana.

“La guardé muchos años porque era una canción familiar. Cuando Magallanes me dijo que faltaba una canción para el disco, no le dije nada. Maru Mandujano, que era mi representante entonces, dijo ‘oye, Denise, por qué no le cantas la canción que le hiciste a tu mamá’. Y yo ‘Maru, ¡por Dios! Eso no tiene nada que ver con el disco. Es una canción de la familia’. Entonces Magallanes dice ‘a ver, ¿cómo era?’”

Y cuando se la cantó “se le llenaron los ojitos de lágrimas, y después llenó su boca de improperios. Que por qué no le había enseñado la canción antes”, agregó.

Acto seguido, se incluyó en el álbum Amar Es, producido por Eduardo Magallanes.

Años más tarde, en 1991, lanzó el álbum A ti que me diste tu vida, donde la incluye en versión sinfónica, mariachi, y en portugués, su lengua materna.

Y en 1999 sacó el disco A mi madre: señora, señora, con este himno con cinco versiones en diferentes géneros musicales y otras cinco para karaoke.

En 2004 fue parte del álbum Especialmente para ti, y en 2005 de uno llamado Señora, señora con versiones pop, salsa, norteño y ranchera.

Y, claro, otros colegas han hecho sus propias interpretaciones, como Carlos Rivera, Carolina Ross, entre otros.

Ahora sí, ya te sabes la historia completa de la canción himno “Señora, señora”, de Denise de Kalafe.

Cuéntala en la comida o cena de Día de las Madres, y luego ponla mientras sientes un nudo en la garganta o lloras abrazado de tu jefa.

Sí, porque podrá estar choteada pero la letra dice puras verdades.