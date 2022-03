Platicamos con Rapder en el descanso entre su presentación en el Vive Latino y su siguiente competencia en Combate Freestyle #Entrevista

Por años los freestylers internacionales que se enfrentaban contra los mexicanos usaban el argumento de que en México sólo estaba Aczino como un referente del rap improvisado. Pese a que esa siempre fue una mentira, un tapatío llegó para cambiar eso; Rapder, el tapatío que fue campeón del mundo de Red Bull Batalla en 2020.

Chilango tuvo la oportunidad de hablar con “La Bestia de Occidente”. Rapero que ha ganado todo y ahora es uno de los invitados y máximos candidatos para llevarse la Final Internacional de Combate Freestyle. La competencia de Space que ha popularizado el sistema de competencia “Seven to Punch”.

En este programa se enfrentan 7 raperos y van pasando en orden cíclico a batallar por un round. El ganador se mantiene como líder y va sumando un punto por cada batalla que se mantenga de líder. Los retadores que logren vencer al líder recibirán un punto y se convierten en el líder. El magno evento del freestyle por TV se llevará a cabo el viernes 25 de marzo a las 17:30 horas y será transmitido por Space y en el canal de YouTube de Combate Freestyle.

Esto fue lo que nos dijo el ex campeón del Mundo tapatío previo a la final.

#EntrevistaChilango

Chilango: Háblanos de tu invitación a la Final de Combate Freestyle ¿Cuáles son tus expectativas?

Rapder: Pues, primero, antes de enfrentarlos; me pone muy feliz volver a ver a todos mis amigos ¿No? La verdad es que hay muchas personas ahí con las que me llevo bastante bien. Hemos tenido varias anécdotas juntos y volverlos a ver después de tanto tiempo me pone bastante feliz. Ya partiendo cien por ciento de la competencia, el formato es seven to punch y es bastante atractivo como esta explosividad que siempre se exige en las competencias de freestyle. Es bueno recordarlo porque al final de cuentas uno va iniciando o a uno le gustaría enfrentarse como un poquito más en corto con ideas más “a sangre” para poder dar un show más chido para toda la gente.

Chilango: Tu estilo de doble pareado es muy directo y se podría acoplar bien a las batallas cortas del Seven To Punch ¿Tú qué piensas?

Rapder: Como lo dices, una de las cosas que, al menos la gente comenta, me caracteriza es la respuesta en los 4 x 4. De hecho, por ahí he visto ya varios tweets haciendo análisis de los competidores que vamos y sí; lo ponen como uno de mis puntos fuertes. Yo la verdad es que sí me siento muy cómodo en ese formato y yo voy con la mentalidad de siempre. Me siento en un nivel muy bueno actualmente y sé que va a ser un muy buen show.

No hay rival pequeño

Chilango: ¿Cómo ves el nivel de tus compañeros en la final?

Rapder: No quisiera dar la respuesta cliché; pero el nivel medio actual del freestyle es altísimo y vemos a gente en sus peaks (puntos más altos de su carrera) como lo está siendo el señor Mecha o Klan. En Argentina es un pilar inamovible. Valles-T hace las cosas muy bien, entonces hay personalidades que pueden dar un espectáculo bastante grande. No me atrevo a decir que habrá un rival pequeño porque cada quién está con diferentes carácteres que los ayudan mucho. El hecho de también jugar en casa termina siendo un factor de los locales (los argentinos), pero pues no pasa nada. Uno va con la mentalidad buena para dar un buen espectáculo.

Chilango: Recién te presentaste junto a otros raperos consagrados como Aczino o el español Skone en el escenario principal del Vive Latino con la Batalla de Campeones. Cuéntanos, por favor, tus pensamientos al respecto…

Rapder: La verdad es que tratamos de hacer algo un poquito distinto a lo que veníamos haciendo habitualmente en Batalla de Campeones. Yo me quedé con muy buen sabor de boca, la gente del Vive Latino nos recibió increíble. Creo que todos rompimos las expectativas que teníamos en la mente por la cantidad de gente que nos fue a ver y la cantidad de gente en el stream que nos estaba viendo. Los comentarios que hubo después, el mismo organizador del Vive Latino nos dijo que, pues, le había gustado mucho. Entonces, definitivamente se hizo historia con Batalla de Campeones en Vive Latino.

Ovejas Negras

Chilango: Platicanos ahora del proyecto musical que desarrollas en paralelo al freestyle ¿Hasta dónde te gustaría llevarlo?

Rapder: Primero que nada, muchas gracias por preguntar. A veces se deja un poquito de lado lo musical cuando formaste un personaje dentro de las batallas de freestyle, pero muchas gracias. Formo parte del grupo Ovejas Negras y ahorita ya vamos por nuestro cuarto sencillo. Digamos que habíamos tenido como una pausa, pero no dejamos de trabajar. Estuvimos grabando videoclips y canciones; pero ya, en más o menos, como dos o tres semanas ya empiezan a salir todos los sencillos que teníamos por ahí. Y pues al final del día yo siempre he dicho que mi tirada es que cuando la música cien por ciento me empiece a dar de comer. Yo definitivamente dejo el freestyle porque la música es algo que a mi me llena mucho más. Por ahí tenemos obviamente preparadas las giras de, como solemos decir, aquí, en México; “picar piedra” pues para empezar a llegar a unos eventos más grandes. Entonces pensamos hacer una gira aquí en Jalisco, en los municipios e ir, un poquito, de estado en estado y hacer contactos. Afortunadamente tenemos bastantes contactos gracias al freestyle, pero sabemos que la música se mueve de otras formas. Así que pues hay que escalarle en todos lados.

La dificultad de entrar a la industria después del free

Chilango: ¿Por qué crees que les cuesta más trabajo a los freestylers mexicanos hacerse un nombre en la industria que por ejemplo a los argentinos?

Rapder: No sé si tenga que ver como con disqueras, o como las disqueras se calendaricen para sacar material. Lo que sí yo noto en el caso concreto de Argentina es que ahí se apoyan mucho todos; y se apoyan entre todos y no me refiero a músicos. Por ejemplo, he visto historias de Messi y de repente está tomando mate y pone una canción de Wos una canción de Trueno. Entonces desde ahí es como que no tienen nada que ver en su medio pero por el puro hecho de que un argentino la está rompiendo o está creciendo hay un apoyo descomunal. También pienso que el boom de lo que es el hip hop a nivel latinoamérica apenas le está llegando como más fuerte a México. Tan sólo ya lo estamos viendo en como están metiendo más hip hop en los festivales, entonces yo pienso que eso también va a abrir una puerta como que más grande.

Las tradiciones mexicanas y el rap

Otra cosa que nos juega en contra, pero para mí nunca es queja; las tradiciones y las costumbres en México te orientan a que la música que más se consuma sea ranchera, norteños, banda. De hecho a mi me encantan y probablemente escuche más este tipo de géneros que hip hop. Pero se nota porque de hecho actualmente los grupos que más se escuchan son los que están teniendo colaboraciones con corridos tumbados, rap ranchero. Eso demuestra que sí, se puede experimentar, pero también tienes que seguir las bases de lo que se está haciendo en nuestro país. Por ejemplo con el grupo de Ovejas Negras intentamos hacer un poco de lo-fi, chill hop; ser un poquito más melódico de lo que regularmente se conoce como el rap puro.

