Tu momento ha llegado, lánzate a cantar al Punk Rock Karaoke MXL, una experiencia musical bien chida que llega por primera vez a CDMX.

Quién no ha disfrutado de una noche con los amigos en un karaoke, ya sea porque cantan muy bien o le echan muchas ganas, siempre es un gran plan.

Ahora imagina hacerlo con todo y banda en vivo, suena a toda una experiencia, la cual podrías vivir en el Punk Rock Karaoke MXL.

¿Qué es Punk Rock Karaoke MXL?

El Punk Rock Karaoke MXL es un proyecto que nació en Mexicali y que esta conformado por Cesar ‘Kar’ Cossio, Johanan Lam y Gabriel Félix de Insite, junto a Óscar ‘Pollo’ Miranda de Buddha.

Este consiste en que los músicos tocan en vivo las rolas, mientras los asistentes toman el micrófono para convertirse en el vocalista de la banda.

Un proyecto que a su vez está inspirado en el original Pink Rock Karaoke que fue creado en 1996 por Greg Hetson, Eric Melvin, Jennifer Finch, Derek O’Brien y Bob Mothersbaugh.

El karaoke con banda en vivo llega por primera vez a CDMX

Tras el éxito que ha sido Punk Rock Karaoke MXL en Mexicali y aprovechando las próximas fechas de Insite en CDMX, los músicos decidieron traer el concepto por primera vez a la capirucha.

De acuerdo al mismo ‘Kar’, el show consistirá en 55 canciones, por lo que se estarán llamando a los participantes para que se suban a cantar.

Eso sí, no garantizan que suban las 55 personas ya que es difícil coordinar, pero asegura que harán todo lo posible.

El repertorio de rolitas incluirá temas de bandas como Rancid, NOFX, Millencolin, Alkaline Trio, Green Day, Blink 182, The Used, Jimmy Eat World, The Ataris, Taking Back Sunday, entre otras.

La dinámica será la misma de shows anteriores, es decir que los participantes podrán escoger su rola favorita y subir a cantarla.

¿Cuándo y dónde será Punk Rock Karaoke MXL?

Como verás, esta experiencia promete convertirse en una noche inolvidable para los fans del punk rock en CDMX y una oportunidad única para cantar junto a una banda bien chida.

Cuándo: 17 de mayo de 2023

17 de mayo de 2023 Horario: 20 horas

20 horas Dónde: Multiforo 246, ubicado en Querétaro # 246, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Empieza a practicar la canción que te vas a echar y lánzate al Punk Rock Karaoke MXL.

