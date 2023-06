Esta será la primera presentación de Post Malone en México será en septiembre y los boletos están por salir a la venta.

Post Malone se presentará por primera vez en México este año, con un concierto que dará en el Foro Sol de CDMX. El show es parte de la gira mundial If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying, misma que empezará el 8 de julio en Estados Unidos.

Además de los éxitos que ya conocemos de Post Malone, durante su concierto en México es muy probable que escuchemos en vivo varias rolas de Austin. El próximo disco del rapero y músico será lanzado el 28 de julio y este lunes (26 de junio) compartió el tracklist con las 17 canciones del material, así como un fragmento de “Something Real”.

Te puede interesar: Madonna pospone gira mundial: ¿Qué pasará con sus conciertos en México?

Boletos para Post Malone en el Foro Sol: Fechas, precios y más

El concierto de Post Malone en México será el 5 de septiembre de 2023 y la preventa para tarjetahabientes HSBC se realizará miércoles 5 y jueves 6 de julio. La venta para el público en general se realizará el viernes 7 de julio a partir de las 14:00 horas a través de Ticketmaster. Ojo: Podrás adquirir máximo 4 boletos por transacción.

Lugar: Foro Sol (Viaducto Río de la Piedad s/n, Granjas México)

Fecha: Martes 5 de septiembre de 2023

Costo: Estos son los precios (con cargos) para ver a Post Malone.



General A $2,256

General B $1,296

Verde A $ 3,096

Naranja A $1,656

Verde B $1,656

Naranja B $1,080

Verde C $936

Naranja C $696

Twitter @ocesa_total





Entre las principales rolas de Post Malone destacan “Rockstar”, con 21 Savage; “Psycho”, con Ty Dolla Sign; “Sunflower”, colaboración con Swae Lee como parte del soundtrack de Spider-Man: Into the Spider-Verse; “Circles”, “I Like You (A Happier Song)”, con Doja Cat; y “One Right Now”, con The Weeknd, entre otras.

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.