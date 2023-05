Peso Pluma estrena Bye, su nueva canción junto a Dania Méndez que grabó en las playas de República Dominicana.

Agárrense todos porque Peso Pluma estrena Bye, su nueva canción junto a Dania Méndez y que promete ser un éxito comercial. Checa a quién va dedicada.

Peso Pluma estrena Bye después de colocar “Ella baila sola” y “La bebé” en los tops mundiales; y posicionar los corridos tumbados en programas de televisión como Tonight Showde Jimmy Fallon. La rola que se lanzó ayer con un video oficial grabado en las playas de República Dominicana suma más de 2 millones de views en tan solo 13 horas de reproducción.

¿Qué dice la letra de Bye, de Peso Pluma?

En medio de un paraje desértico, Peso Pluma entona: “Bye, mejor sigue tu camino, mientras fumo y tomo vino

que estar contigo ya no me convino”, estrofa que causó revuelo entre sus seguidores quienes suponen que va dedicada a su ex Jeni de la Vega, influencer mexicana con quien la que estuvo saliendo pero que terminó debido a planes diferentes de vida.



Por otro lado, el video musical dirigido porEdgar Nito bajo el respaldo de la productora Pirotecnia Films también cuenta con la participación de Dania Méndez, influencer que se hizo conocida por participar en “Acapulco Shore”, temporada 6 y 7, así como también en “La casa de los famosos 3”.

Es precisamente con ella con quien también se lo ha relacionado sentimentalmente, y los rumores incrementan después de ver algunas escenas del video musical Bye, donde La Doble P impone varios besos.

Sin duda, una nueva estrategia comercial que ha desatado críticas positivas entre sus seguidores: “Te la rifaste con este video”, “Peso Pluma no decepciona”, “música que sacas se vuelve un hit”, “se viene un nuevo himno mi gente”, “qué bonito ver a dos jaliscienses poner a México en alto”, escriben algunos como parte de los comentarios a su nuevo video musical.

Y tú, ¿qué opinas de la nueva rola de La Doble P?