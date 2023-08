Ya pasaron casi cinco años desde la última vez que Paul McCartney vino a México, ¿acaso están por anunciarse sus próximos conciertos aquí?

Paul McCartney podría regresar a México, de acuerdo con pistas publicadas a través de las redes sociales de Ocesa. La última vez que el que fuera integrante de The Beatles se presentó en nuestro país fue en 2017, cuando se presentó en el Estadio Azteca como parte de su One on One Tour.

Este martes (22 de agosto), Ocesa publicó un video de algunos segundos con el copy “You pulled me out of time”. El sonido del clip es como si una radio no se pudiera sintonizar bien, pero al final se escucha la voz de McCartney, misma que es inconfundible si tomamos en cuenta que es uno de los grandes artistas de nuestra era.

You pulled me out of time ⏰, para más información regístrate en el link: https://t.co/MZpw6YhGvH pic.twitter.com/fRntbRTF43 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 22, 2023

Aunque no se dice nada específico de Paul McCartney en México, la publicación lleva a un link que lleva a una página en la que se ve un cielo azul lleno de nubes. Ahí dice “The laser lights are pretty…”y “¡Regístrese para recibir información sobre fechas de gira, reservas y mucho más!”, sin especificar de qué artista se trata.

Screenshot del sitio web.

Te puede interesar: Life After Death Horror Fest: Alice Cooper y más en el megafestival de heavy metal en CDMX

¿Cuántas veces ha venido Paul McCartney a México?



En la entrada de Ocesa sobre la visita de McCartney el 28 de octubre de 2017 en el Estadio Azteca se detalla que el ex Beatle ya había tocado 10 veces en México desde 1993, por lo que su próxima supuesta presentación podría ser la décimo segunda.



Uno de sus principales conciertos en nuestro país fue cuando inundó el Zócalo de CDMX el 10 de mayo de 2012.

Paul McCartney en el Zócalo de CDMX, 2012. Francisco Rodríguez (Cuartoscuro)

Y ustedes, ¿ya se registraron para recibir noticias del show?

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.