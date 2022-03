¡Las mujeres mandan! Y así será también en la Bohemia de El Cantoral el próximo 1 de abril en el Centro Cultural Roberto Cantoral a las 21:00 horas. Escucharemos las historias más profundas a través de la música de grandes compositoras mexicanas: Paty Cantú, Ángela Dávalos y Bruses.

Platicamos en exclusiva con Paty Cantú y nos contó cómo surgió la idea de este concierto, que promete llegarte al corazón. También habló del rol de la mujer en la música, que dijo, no es nada fácil y sí —por desgracia— las diferencias entre hombres y mujeres, también en este ámbito, están marcadísimas.

Paty Cantú nos platicó que el concierto fue planteado bajo el concepto de la inclusión y fortaleza de las mujeres. La visibilidad de la mujer en el arte, pues actualmente este sector representa el 15 % a nivel mundial en la música. Y decidió invitar a Ángela Dávalos y Bruses.

Chilango: ¿Qué veremos en la Bohemia?

Somos tres mujeres, tres amigas, hemos compuesto juntas, nos dimos cuenta que teníamos en común cosas que no imaginábamos. Bruses reveló una vez en el escenario que su pop estaba inspirado en “Goma de mascar”, una de mis canciones, y realmente fue muy bonito; eso me dio la idea de sumarla.

Chilango: ¿Es difícil ser mujer y dedicarse a la música en nuestro país?

Paty Cantú: Es difícil ser mujer y dedicarse al liderazgo en cualquier país, y la música es una forma de liderazgo. Cuando eres cantautora y quieres poner tu punto de vista, quieres que la gente vea más allá de lo obvio, o ser diferente siempre te encuentras con prejuicios, con presets para la mujer; cómo te vistes, cómo piensas, por qué te ves como te ves, cómo te vistes, cómo deberías hablar.

Hay prejuicios chiquitos, medianos y grandes, sí sí es difícil ser mujer y dedicarse a la música, por ejemplo: la edad para la mujer afecta. Si tienes entre 17 y 25 años “no sabes nada de la vida, no tienes trayectoria, te ves chiquita”. Ya después de los 25 vienen comentarios como: “ya estás grande para eso, para cambiar de look, para vestirte así”. Estamos sometidas a un montón de reglas que yo no he visto con mis colegas hombres.