Si bien, las asistentes al concierto de Pandora y Flans ya no son las muchachas de hace unas décadas, demostraron que saben perfecto cómo armar una fiesta.

Anochece a las afueras del Auditorio Nacional y en una de las pantallas luminosas se anuncia un show inesperado y atípico. Pandora y Flans, iconos femeninos de la música pop mexicana de los años ochenta, unirán fuerzas y voces para deleitar a 10,000 almas que acuden a la cita con una sonrisa a flor de labios.

Las señoras rifan y mucho

Ya no son las muchachas que hace algunas décadas vestían hombreras gigantes, cinturones grosísimos y copetes estrafalarios levantados por hairspray. Ahora la mayoría de las asistentes son señoras en vestido o pantalón elástico, una chalina a juego, y zapato cómodo para primero subir las escaleras del Coloso de Reforma y luego echar el bailecito cuando sus popstars entonen sus melodías favoritas.

Aunque la cita es a las 20:30 ya desde una hora antes el lugar se siente como una fiesta. Como señoras de buenos modales —y que saben que no vaya a ser la de malas—, acuden puntualísimas, emperifolladas pero ante todo y sobre todo, felices y emocionadas.

Hits reinterpretados, coreografías y otras sorpresas

«Si ven que nos falta el aire es porque no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 25 años después», dijo Isabel Lascuráin, una de las Pandoras, como disculpándose. «Además las que conozcan a Pandora deben saber que nosotras nunca bailamos, así que esta es nuestra primera vez. Esperamos no estar haciendo el ridículo», agregó entre risas.

Y es cierto. Fan de las Pandora como soy, las había visto en shows anteriores y si bien hacían pequeños pases en algunas canciones, nada que ver con los saltos y clases de zumba que esta noche se aventaron, dándolo todo junto a Mimí e Ilse, quienes en eso de bailar están más versadas.

El concierto se abrió con un popurrí de ‘Cuando no estás conmigo’ (Pandora) y ‘Me gusta ser sonrisa’ (Flans) y ya desde ahí sabíamos por dónde iban los tiros: no solo compartían nombre en la marquesina, sino que colaborarían en varias canciones como si de una sola agrupación se tratara.



Sin duda uno de los momentos que más arrancaron gritos de les presentes fue cuando al interpretar ‘La Maldita Primavera’, Yuri apareció con una coleta altísima y se unió a ellas para interpretar ese hit icónico de la jarocha. «Muchas gracias por los aplausos, pero esta noche no se trata de mí. Se trata de ustedes; estas 10 mil personas aquí reunidas y yo estamos aquí presentes para homenajearlas, porque se lo merecen» dijo Yuri, haciendo gala de modestia.

Pandora y Flans regalaron una noche espectacular

Y de ahí pa’ el real: el resto de la noche estuvo lleno de momentos increíbles, como cuando al interpretar ‘A cada paso’, Ilse se arrojó como una rockstar entre la gente y luego caminó encima de las butacas pidiendo la ayuda de les espectadores para que la sostuvieran. «No es posible: les estoy pidiendo que me ayuden y ni para eso sueltan el celular», reprochó la güera de Flans, como nos diría nuestra mamá cuando no soltamos el teléfono ni para dar el bocado a la hora de la cena.

Las rolas que más hicieron bailar a les asistentes por parte de Pandora: El Popurrí de Juan Gabriel (‘Debo hacerlo’, ‘Caray’, ‘Querida’, ‘Me nace del corazón’), y ‘Nadie baila como tú’/’El Noa Noa’. Las canciones de Flans que más prendieron: ‘Me he enamorado de un fan’, ‘Tímido’, ‘No controles’, ‘Corre, corre’; ‘Las mil y una noches’.

“¿Ya siéntese, señora?”. Jamás. Ayer las señoras demostraron que ese apelativo no es un insulto, sino un orgullo. Ellísimas, divertidas y empoderadas, tanto las 5 que lo dieron todo en el escenario, como las miles que las corearon desde sus butacas, demostraron que ser una señora es fantástico y aunque las manden a sentar, ellas seguirán haciendo bulla hasta que el cuerpo aguante y ellas mismas lo decidan.