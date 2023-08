Conoce la historia detrás de la nueva canción de Alejandra Guzmán, dedicada a su hija Frida Sofía, Milagros.

La nueva canción de Alejandra Guzmán, “Milagros”, se estrenó este jueves y está dedicada a su hija Frida Sofía, en medio del distanciamiento entre ambas.

Alejandra Guzmán estrenó “Milagros”, canción escrita para su hija Frida Sofía en la que narra su dolor como madre ante el distanciamiento con ella en medio de problemas familiares y entredichos a lo largo de los años. “Es la primera vez que hablo de un tema que sale de un lugar que tenía muy guardado y creo que es bueno poder transformar ese dolor en una canción, en algo bello. Es una señal que mando con todo el amor de mi corazón”, ha dicho La Guzmán en redes sociales.

¿De qué habla la nueva canción de Alejandra Guzmán?

En “Milagros”, la nueva canción de Alejandra Guzmán disponible en todas las plataformas digitales, se escucha el pedido a gritos de la intérprete de “Mala Hierba” de buscar una reconciliación con su hija. “No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado. Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo. No me sé rendir todavía te espero aquí porque creo en los milagros”, se escucha cantar a La Guzmán con la voz entre cortada.

En el video musical, se aprecia a la cantante abrazada a una almohada, recordando las memorias que vivió con su hija en una habitación vacía y pidiendo al universo un cambio, aunque esto también podría despertar el avispero con Frida Sofía al no ofrecer una disculpa por los eventos ocurridos, sea quien fuera el responsable.

“Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando. Cuántas lunas llenas en tu ausencia le he contado que te extraño… ya cambié los muebles pero el sentimiento no puedo mudarlo”, continúa la artista.