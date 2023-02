Durante su visita a la CDMX, Nikki Sixx aprovechó para dar rienda suelta a su nueva pasión y capturó escenas cotidianas de la capirucha.

El pasado sábado 18 de febrero, Mötley Crüe y Def Leppard dieron tremendo show en el Foro Sol para todos sus fans chilangos.

Sin embargo, previo al conciertos, los músicos de ambas agrupaciones llegaron a la CDMX para aprovechar un poco su estancia en la ciudad.

Y fue Nikki Sixx, quien no perdió la oportunidad de poner en práctica su nueva pasión: la fotografía.

Por lo que en sus momentos de esparcimiento antes del show recorrió algunos puntos de la ciudad para capturar escenas del día a día.

Posting up tons of photos on my photography Instagram during #TheWORLDtour @NikkiSixxPhotography like these and more. pic.twitter.com/QtSvwWoUgd