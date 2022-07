Morrissey ya arrancó su residencia en Las Vegas, y no solamente sonaron sus clásicos, también estrenó varias rolas de su próximo disco.

El siempre celebrado y polémico Morrissey tiene el disco Bonfire of teenagers listo desde el año pasado, esperando al mejor postor. Pero en su residencia en The Colosseum de Las Vegas estrenó cinco de las 11 rolas que lo integran. Una de ellas, la que da título al material, es la que más ha llamado la atención.

Morrissey canta sobre tragedia en Manchester, y hace alusión a hit de Oasis

En esta canción, “Bonfire of teenagers”, Morrissey, oriundo de Manchester, Inglaterra, levanta la voz por la tragedia del 22 de mayo de 2017 en la Arena de esa ciudad. 22 personas murieron y cientos más resultaron heridas cuando un atacante suicida activó una bomba. Ese día hubo concierto de Ariana Grande.

Posteriormente se realizaron actos para honrar a las víctimas y apoyar a sus familias. Además de que “Don’t look back in anger”, de Oasis, se convirtió en el tema emblemático, y los Gallagher donaron las ganancias del mismo. Y fue covereado por Ariana y Coldplay, Noel Gallagher con U2, entre otrxs.

Pero ahora Mozz reveló su sentir sobre ese hecho. “Esta canción es nueva, es sobre el 11 de septiembre de Inglaterra”, dijo al presentarla ante sus fans, en referencia a los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, “Obviamente, en la vieja alegre Inglaterra mucha gente no habla sobre eso, pero yo lo haré”.

En cinco minutos, el hijo de Manchester canta sobre una chica que se va al concierto y se despide de los suyos con una sonrisa. Hasta ahí parece ser una canción con todo el sentimiento que caracteriza al artista. Pero de repente hace alusión al track de Oasis:

“Y la gente boba canta ‘don’t look back in anger’, y los imbéciles cantan y se mecen ‘don’t look back in anger’. Te puedo asegurar que yo miraré hacia atrás con rabia hasta el día que me muera”.

Las reacciones de la gente no se han hecho esperar. Por un lado están quienes le aplauden por la canción, mientras a otrxs lo que más les ofende es que haya llamado “bobos” e “imbéciles” a lxs habitantes de Manchester. Los hermanos Gallagher aún no han comentado nada al respecto.

También estrenó otras rolas de su próximo disco

Durante esta residencia en las Vegas, Morrissey también estrenó las rolas “I live in oblivion”, “Rebels without applause”, “My hurling days are done” y “Sure enough, the telephone rings”. Estas junto con “Bonfire of teenagers” estarán incluidas en su disco número 14 en solitario. La fecha de salida aún no se sabe, pues el artista espera la suma más alta de alguna disquera para firmar el contrato y lanzarlo.

Mientras llega el momento, ya se pueden disfrutar las versiones en vivo gracias a lxs fans que las compartieron en internet. Y podemos comprobar que el británico no ha perdido el toque musical y lírico, además de seguir cantando con esa voz que lo ha hecho una leyenda. Además, claro, de su franqueza al hablar.

Por ejemplo, al respecto de “I live in oblivion” dijo: “Esta obra apasionada que llaman vida, cuando llegas al final, o serás aventado a un hospicio, o serás empujado a una casa hogar, o al servicio público de salud, lo cual es una suerte peor que la vida”.

Si te sobra una lanita, la residencia de Morrissey en Las Vegas terminará el 9 de julio, chance y encuentras un boleto para escucharlo cantar estas u otras canciones. Sino, al menos ya puedes checarlas via online mientras regresa a México.

