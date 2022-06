A 3 años de su última visita a la CDMX, Miranda! está feliz de reencontrarse con sus fans chilangxs, como nos contó Ale Sergi.

Miranda! es otro de los grupos que este año hace su feliz y muy esperado regreso a la CDMX. Viene con nuevo disco y muchas ganas de presentarse en una ciudad muy especial para su carrera. Por eso hablamos con Ale Sergi sobre lo que traen él, Juliana Gattas y compañía.

El grupo Miranda! ya extrañaba venir a México

Van a regresar a Mexico, un país que conocen muy bien y los quiere mucho, ¿cómo se sienten?

“Muy contentos, muy agradecidos por el cariño que siempre nos han dado, y por la atención que nos dispensan. En este caso en particular nos llama mucho, nos da mucho ansiedad ir porque hace mucho tiempo no vamos. No porque no quisiéramos sino porque no se podía, ¿viste?, por pandemia. Nuestro último concierto fue hace tres años allá en México, y solíamos ir muy seguido. Entonces extrañamos mucho y tenemos muchas ganas de regresar”.

¿Venir a México es como venir a casa para ustedes?

“En un punto sí, pero tiene un condimento diferente. Nos sentimos cómodos, como en nuestra casa, pero a la vez hay cosas que en nuestra casa no tenemos. A mí me encanta la comida de México, acá en Argentina no hay, es diferente, ¿viste? Me siento casi en medio de vacaciones a veces. En un lugar súper cómodo, donde me la paso bárbaro, como vamos más espaciados no nos acostumbramos nunca y siempre es una alegría reencontrarnos.

“La gente es muy cariñosa y sí nos sentimos muy bienvenidos, y medio que sí nos sentimos locales. Desde el inicio de nuestra carrera, hará ya 20 años, siempre hemos ido a visitar México y cada visita es más linda que la anterior”.

Vienen a presentar en vivo su disco Souvenir

Ahora vienen con el álbum Souvenir, ¿es de esos discos pandémicos más tristones y oscuros o es para levantarse y reanimarse?

“Tiene un poquito de todo. Con la sonoridad y la rítmica te vas a levantar, pero si le ponés un poquito de atención a la lírica no te vas a animar tanto. Siempre hay historias un poco más alegres y tristes, algunos momentos más introspectivos pero que, de alguna manera, los exorcizamos con una sonoridad y una rítmica alegre y positiva. Es la combinación que siempre tenemos en nuestro estilo desde que iniciamos, y este disco no es la excepción”.

Además, cuenta Ale, tenían listo este material antes de la pandemia, pero tuvieron que posponer su salida por la situación mundial. Así que aprovecharon para afinar detalles, cuando por fin lo lanzaron no pudieron hacer gira, y lo presentaron en vivo en YouTube. Pero por el lado bueno, dice el cantante de Miranda!, así pudieron sacar seis singles con sus videos, como “Me gustas tanto”, “Amar al amor” y “Caía la noche”.

El concierto de Miranda! en la CDMX

¿Qué preparan para su concierto en la CDMX, va a estar más cargado a las canciones de Souvenir y qué tanta dosis de éxitos habrá?

“La presentación de Souvenir y hablar del disco nuevo es una excusa para volver a encontrarnos, pero bajo ningún concepto el show va a ser una conferencia del álbum nuevo. Tocamos los que han sido singles y alguna que nos dan ganas, y las mezclamos con los clásicos que no pueden faltar nunca. Hay como 15, 16 canciones que la gente nos reclama siempre, y nosotros las tocamos siempre.

“A nosotros nos gusta tocar para la gente y que todo mundo se vaya conforme, es lo más difícil pero siempre intentamos eso. Queremos que quien viene a buscar los éxitos los escuche, o música nueva o alguna canción de esas que no son tan frecuentes. Entonces tratamos de armar el setlist pensando en todos esos detalles y eso hace que el show se extienda dos horas, dos horas y pico”.

Ale y Juliana vendrán con la baterista Ludovica Morell y la bajista/guitarrista Gaby Lucena. Además, prometen una puesta en escena imponente con visuales en pantalla, trucos que esperan le gusten a sus fans, y siete cambios de vestuario.

Miranda! sí cantará su clásico “Don”

Una de las frases que se volvió típicas en México fue “es la guitarra de Lolo”, seguro la volverán a escuchar acá. ¿Se han cansado de ella, les gusta, les provoca una sonrisa?

“Me encanta. La verdad es que, si hay algo que no me molesta en lo absoluto es que una canción nuestra sea reconocida y que la gente la cante y nos la pida. Muy lejos de aburrirnos de eso. No solemos luchar contra ese tipo de cosas, al contrario, lo tomamos con agradecimiento y qué más queremos, menos mal que esa canción es una magia increíble.

“Hace muchísimo tiempo que la tocamos y siempre nos da sorpresas. En todos lados aparece, hace poco se volvió hacer viral en Tiktok y los chicos empezaron a hacer coreografías que no sé ni de donde salieron. Es esa magia que tiene la música grabada, sabés donde empieza pero no sabés nunca donde termina. Y nos ponemos muy contentos cada vez que viene esa canción. Si bien tenemos muchas emblemáticas, claramente esa es la principal y fue la primera que nos abrió la puerta de todo el continente. Siempre que tocamos esa canción en los conciertos se arma una fiesta increíble y todo mundo la celebra, la festeja y nosotros felices”.

¿Qué significa para ustedes saber que ésta canción ya se quedó y seguramente las generaciones que sigan van a disfrutarla?

“Me da mucho orgullo sentir que hemos hecho música que perdura con el tiempo. Nunca habíamos fantaseado con eso, lo nuestro era consumo rápido. El pop es masivo, rápido, corto, efectivo y ya está. No pensábamos hacer una obra que traspase generaciones, sin embargo así se ha dado, y me lo tomo con agradecimiento y de alguna modo me da un orgullo también. Me resulta sorprendente, pero honestamente me da mucha alegría”.

Miranda! y sus recuerdos del público mexa

Volviendo a México, ¿qué es lo que más recuerdan del público de acá?

“Sus caritas felices y sus sonrisas cantando, ¡cantan todos! La última vez en el Pepsi Center justamente, una de las personas que estaban con nosotros me muestra un video hasta el fondo de la audiencia, y había parejas que bailaban abrazados como si estuvieran en una fiesta, me pareció espectacular.

“Los mexicanos expresan mucho su amor y su cariño, y es lindo ver también que se amen entre ellos en el momento del show. Es lindo porque se arma como una fiesta donde cada quien es libre de hacer lo que quiera, y de alguna manera es expresar amor. Creo que tiene un poco que ver con la positividad del mensaje que tiramos. Lo nuestro también es eso, diversión, alegría, desprejuicio, y todo siempre desde el lado del respeto. Eso en México se entendió muchísimo, y lo veo mucho en los conciertos, siento que la gente entiende eso y cada vez más”.

Ale también recuerda con cariño el Vive Latino, festival donde al principio no los invitaban por su sonido pop, pero cuando por fin llegaron “nos fue bárbaro. Hay un cambio generacional, y se empieza a entender también que la música no tiene por qué sonar toda igual. Que en un festival cuanta más variedad haya, mejor. Creo que la gente lo entendió y así lo demostraron porque estaban saltando como locos con nosotros”.

Sus paseos capitalinos entre tacos y disquerías

Ya que estén en la CDMX, ¿qué es lo primero que quieres comer?

“Tacos, es mi comida preferida, es uno de mis top cinco, y acá en Argentina no hay donde comerlos como en México. No como tacos desde que no voy a México, porque no quiero mucho comer en otro lado, porque siempre me termino decepcionando. Entonces eso es lo primero que voy a hacer ni bien aterrice, pero literal porque lo hago siempre. Y me gusta el picante, entonces ahí también hay bastante variedad, y es lo que más extraño. Toda la comida mexicana me encanta, los desayunos, todo, es riquísimo. Voy a volverme gordo”.

Si tienen tiempo de pasear, ¿a qué zonas les gusta ir o les gustaría conocer?

“Esta vez no vamos a tener tanta suerte de recorrer, (aunque) ya conocemos, vamos a estar en Ciudad de México menos de 24 horas. Pero siempre vamos a pasear por colonia Roma o la Zona Rosa, vamos a comer o a caminar nomás. Siempre hay alguna tienda linda que vende algo de música. A mí me gusta comprar vinilos. A veces voy también a la Roma Records, conozco a los chicos de ahí, entonces me quedo un ratito mirando unos discos, siempre me convidan una cerveza, me quedo ahí charlando. Después que se termine la gira igual sí que me voy a quedar unos días paseando, tal vez de vacaciones, por ahí nos vayamos a la playa o alguna cosa de esas”.

¿Colegas mexicanos que quieras ver y quizá hasta invitar al concierto?

“De invitados no te digo nada, porque todavía es sorpresa. Pero nosotros amamos, yo lo adoro a Jay de la Cueva, siempre que él puede se sube con nosotros, mismo, con nosotros con él. Hace poquito vino a Buenos Aires a los conciertos de los Ángeles Azules, y tuve la suerte de encontrármelo. Estuvimos un rato en mi estudio grabando algunas cosas, planeando algo, así que seguramente una de las citas obligadas va a ser para mí juntarme con Jay”.

Miranda! hará su regreso al Pepsi Center WTC de la CDMX este sábado 25 de junio. Puedes checar los boletos en Ticketmaster.