Quizá has escuchado la música de Marissa Mur en varias películas mexicanas, pero recientemente lanzó el disco All Inclusive del que nos habla.

Marissa Mur lanzó un álbum que como su título All inclusive lo dice, es para todas las personas que quieran escucharlo, y además está lleno de alegría y vibras positivas. Algo oportuno para el mundo que se está levantando de la pandemia. Sobre eso y su primer concierto en el Lunario, hablamos con ella.

Marissa Mur le canta a todos los tipos de amor

De origen sonorense, esta cantautora ha venido picando piedra desde más de siete años por la vía independiente. Así, ha lanzado los discos Marissa Mur (2015), Amores (2019), y este año All Inclusive, que viene precedido del single homónimo.

“‘All inclusive’ es una canción muy especial para mí, tiene tres significados. El primero es cómo este disco es un viaje a las Islas del Caribe, que termina en un hotel all inclusive. El segundo es cómo encuentras un all inclusive en esa persona que te hace feliz de mil maneras y te lo da todo. Y el tercero es que mi mundo es all inclusive porque todos son bienvenidos”, dice Marissa Mur.

Concepto que llevó al video donde, como ella misma lo dice, “hacemos referencia a este amor universal, a todos los tipos de amor. Porque creo que el amor se puede vivir de distintas maneras, de distintos colores, y no importa quién, pero sólo amando”.

Un disco para aligerar el alma y bailar

Sobre el resto de las canciones, la sonorense dice que surgieron luego de hacer un parón tras su disco anterior, que era de baladas pop muy tristes. Tras una introspección se dio cuenta que no representaba lo que quería decirle al mundo.

“Yo quiero compartir un mensaje de amor, de esperanza, y sembrar algo bonito en las personas, porque ya tenemos mucho drama en el mundo, muchas noticias tristes. Entonces dije: ‘quiero que cuando escuchen mi música, si están pasando un mal día, cambien de energía, o si van a un concierto mío que salgan bailando y salgan de fiesta’”, explica sobre All Inclusive.

Así que el resultado es un conjunto de 12 canciones que describe como “un disco de fiesta con mayoría de canciones de amor”. Por ejemplo, “’Ay, ay, my love” es de amor propio y Marissa cuenta el proceso espiritual por el que pasó. Y “Pa’ que sepas cómo te quiero” es amor a su sobrina que vive fuera del país. “Me permití hablar de todos estos amores que nos hacen bien, y que si no estás enamorado o enamorada, ya quieres volver a enamorarte”.

Todo esto a ritmo de pop, bachata, calipso, merengue y hasta cha cha chá, pues desde su material pasado comenzó a fusionar géneros influenciada por la diversidad cultural que se encontró al llegar a la CDMX. “En Latinoamérica tenemos muchísimos géneros que de repente se nos olvidan, y como que nos quedamos con uno nada más. Se me hizo bonito compartirlos a las nuevas generaciones”, asegura.

Además, es un álbum que tiene de varias partes de México: Casi todas las canciones las compuso en la CDMX, algunas más en Hermosillo, y grabó videos en Mérida. Esta última la eligió pues le gustan su comida, colorido y cercanía con el mar del Caribe. Y hablando de comida, dice que por ejemplo “Dulce pa’ mí” (con Gabriel Pagán) quedaría ideal con unas aguas dulces de frutas, “Ojitos de aceituna” (con Gepe) con un platillo de fusión como los que hacen en el restaurante Carmela y Sal. Mientras que “No necesito más” podría relacionarse con algo agridulce, con un chile en nogada.

All Inclusive llevará a Marissa Mur al Lunario

El siguiente paso de la sonorense es llevar All Inclusive al vivo con una gira en la República Mexicana, además de otros países como Perú y España. El cierre será el 13 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

“Va a ser mi primer Lunario, voy a tirar la casa por la ventana, va a haber muchas sorpresas ahí”, dice Marissa emocionada por este nuevo paso en su carrera.

“Mínimo en el de Ciudad de México van a haber muchísimos músicos, hay metales en mi alineación, un acordeonista, percusiones, batería. Son tantos ritmos, que sí me acompañan muchísimos músicos, y se va a tratar de mostrar al máximo en vivo todo lo que se pueda. Creo que todos los elementos son súper importantes dentro de la música, y más en un show para que la gente vibre y esté en sintonía con lo que estoy cantando”.

Los boletos saldrán este 18 de mayo en Ticketmaster, checa los precios en la página de la boletería.

La cantautora también ha musicalizado películas y series como Madre solo hay dos, Cómo cortar a tu patán y La boda de la abuela. Pero cuenta que han sido canciones que ya tenía hechas, así que a futuro le gustaría crear alguna especial para la pantalla.

Mientras tanto, Marissa Mur se concentrará en esparcir su pop tropical alegre por todos lados y para todxs lxs que quieran abrirle sus oídos. ¿Qué dices, chilangue?