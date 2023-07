Madonna The Celebration Tour ya tiene nuevas fechas, la cantante anuncia qué pasará en su cuenta de Instagram.

Después de ser hospitalizada, Madonna anunció que The Celebration Tour no se cancelará. Te contamos todos los detalles.

Madonna The Celebration Tour no se va. La cantante de “Back That Up to the Beat” aprovechó su cuenta de Instagram para dejar en claro los rumores sobre su estado de salud tras ser hospitalizada semanas atrás, y explicó qué pasará con los boletos que fueron comprados por sus seguidores.

¿Qué pasará con los boletos para Madonna The Celebration Tour?

Ante los problemas de salud que la llevaron al hospital, Madonna pospuse su gira mundial; sin embargo, muchos de sus seguidores que compraron sus boletos se preguntaron qué iba a pasar con estos y cuándo sería la nueva fecha de sus conciertos.

Madonna regresa a CDMX y logró sold out en cuatro fechas.

¿Qué ha dicho Madonna sobre su estado de salud y gira?

Debido a esto, la cantante estadounidense expresó en Instagram qué sucederá con su tour y así calmar a sus fans, además de agradecerles todo su apoyo en estos críticos momentos de su vida. “Gracias por su energía positiva. He sentido su amor”, escribió.

“Mi primer pensamiento cuando desperté en el hospital fueron mis hijos, y el segundo fue no decepcionar a nadie que compró los boletos de mi gira. Tampoco quiero decepcionar a la gente que ha trabajado duro conmigo los últimos meses para crear el show. Detesto decepcionar a alguien”, continuó.

Después, aseguró que se enfocará en reponerse y regresar lo más pronto posible. “El plan es reagendar la gira en Norteamérica y empezar Europa en octubre. No puedo estar más agradecida por su cuidado y apoyo. Con amor, Madonna“.

Los conciertos de la cantante en México siguen programados para celebrarse en el Palacio de los Deportes el 25, 27, 28 y 30 de enero de 2024, así que seguimos atentos a saber cuándo serán las nuevas fechas de su gira en la CDMX, o si es que seguirán de acuerdo con lo previsto. Esto también es altamente probable.

Así que ya saben bandita chilanga, larga vida a la Reina del Pop.