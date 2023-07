La gira ‘Cumbia para el corazón’ de los Ángeles Azules cerrará el año con dos shows en el Auditorio Nacional de CDMX.

Los Ángeles Azules y su gira Cumbia para el corazón tendrán dos presentaciones en CDMX este año. Si eres fan de la agrupación de Iztapalapa, prepárate para conseguir boletos para sus shows en el Auditorio Nacional.

La banda que ha puesto en alto el nombre de la Ciudad de México en el ámbito mundial, prueba de esto fue su presentación en Coachella 2018, que puso a bailar hasta a Justin Bieber. Además, sus colaboraciones con artistas de géneros diferentes a la cumbia los posicionan de manera constante ante el público de diferentes generaciones, como es el caso de “Tú y tú”, su mancuerna más reciente con Cazzu y Santa Fe Klan.

Te puede interesar: Feria de las Flores de CDMX tendrá a la Santanera, Cañaveral y Los Askis gratis

Precio de los boletos de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional

Los conciertos de Los Ángeles Azules en CDMX se celebrarán el 6 y 7 de diciembre de 2023 en el Auditorio Nacional, donde muy probablemente tengan invitados especiales. Los boletos estarán en preventa Citibanamex a partir del miércoles 12 de julio y al día siguiente estarán disponibles para el público en general tanto en la taquilla del venue como a través de Ticketmaster.

Lugar: Auditorio Nacional (Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección).

Fecha: Miércoles 6 y jueves 7 de diciembre de 2023

Horario: 20:30

Costo de los boletos (con cargos)

Preferente A: $2,820

Preferente B: $2,820

Preferente C: $2,400

Preferente D: $2,160

Luneta A: $1,800

Luneta B: $1,200

Luneta C: $1,080

Balcón A: $1,800

Balcón B: $1,200

Balcón C: $1,080

Piso 1 A: $960

Piso 1 B: $840

Piso 1 C: $720

Piso 1 D: $600

Piso 2 A: $480

Piso 2 B: $360

Piso 2 C: $240

Piso 2 D: $120

Ocesa.

¡De Iztapalapa para el mundo! Los Ángeles Azules llevan más de 40 años de trayectoria musical y sus rolas son imprescindibles en cualquier fiesta. ¿Cuál es tu favorita?

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.