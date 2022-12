Asiste a El Bailongo pre-navideño que presenta el salón La Maraka donde podrás bailar a ritmo de salsa y bachata.

El grupo Amigos del Solar se rifó con el último bailazo de salsa y bachata del 2022, el cual se llevará a cabo en el salón La Maraka.

Lugares chidos para bailar salsa en la CDMX

En El Bailongo no solo podrás poner a prueba tu habilidad para echarte los prohibidos, si no que hasta aprenderás a bailar si es que no sabes.

Esto es lo que disfrutarás en El Bailongo de La Maraka

El Bailongo se realizará el próximo viernes 23 de diciembre y contará con la presencia en vivo de Orquesta Revelación.

Además habrá tres DJ’s buenazos, DJ Tackechy, DJ Juanjo y DJ Jerry, quienes pondrán los mejores sets de salsa y bachata para que muevas el bote.

Si eres de los que no le sabe bien a eso del baile, pero tienes toda la intención de aprender, también te puedes lanzar.

La clase de bachata será de 7 a 8 de la noche y contará con 5 niveles. Mientras que la clase de salsa se armará de 8 a 9 pm, también con 5 niveles.

Promociones chidas

Este eventazo cuenta con algunas promociones para que no haya pretexto para no ir.

Por ser preventa, puedes adquirir con los boletos al 2×1, para que no te vayas de a soldad.

Además si cumples años en el mes de diciembre entras gratis, lo único que tienes que hacer es presentar tu INE para que te lo hagan válido.

El salón La Maraka hay valet parking por si llegas en auto, también cuenta con seguridad y será obligatorio usar cubrebocas si tomas alguna de las clases.

El Bailongo en La Maraka: cuándo, dónde y de a como