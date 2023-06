Lánzate a Kevin Johansen + Liniers en octubre próximo en la CDMX. El cantautor y dibujante argentino regresan con un show en vivo.

Kevin Johansen + Liniers es un concierto imperdible para los amantes de la música y la ilustración en vivo. Te contamos todos los detalles.

El cantautor y el dibujante —Kevin Johansen y Liniers, respectivamente— regresan a la capital para ofrecer su dupla artística sobre el escenario en un show en vivo que reúne buenas rolas e ilustraciones icónicas. Ambos talentos argentinos llevan más de dos décadas reinventándose con esa pizca de humor que los caracteriza.

¿Cuándo es el show Kevin Johansen + Liniers?

El show de Johansen y Liniers será el sábado 14 de octubre a las 19:00 en el Teatro de la Ciudad Esperanza de la CDMX. Puedes adquirir tus boletos aquí.

¿De qué va el espectáculo?

Kevin Johansen comparte con su público un viaje sonoro por sus clásicos musicales: “Anoche soñé contigo“, “Cumbiera intelectual“, “Guacamole“, “La fugitiva“, “Desde que te perdí“, “Tú ve“, “Fin de fiesta“, “Down with my baby“, “Baja a la Tierra“, entre otros hits que se combinan con el pulseo creativo en escena de Ricardo Siri ‘Liniers’ y los personajes que han servido de portada para Times.

Debes mencionar a Enriqueta y su inseparable Fellini, Conejos y pingüinos, las Ovejas, los Duendes, el Misterioso hombre de negro, Olga y otros tantos. Sin duda, un espectáculo en vivo como pocos que te cautivarán de principio a fin con un sabio humor argentino aunado con la intelectualidad que los premia.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto?

Puedes disfrutar de este evento con tu crush desde los $360 por persona hasta los $1200 por persona.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza de la Ciudad de México(Donceles 36, Centro Histórico, CDMX)

Cuándo: sábado 14 de octubre

Horario: 19:00

Costos: Desde $360 hasta $1200 por persona.