Andrew Hozier-Byrne trae un material que te dejará en modo introspectivo, además te contamos de nuevos discos para tus playlists de agosto.

En lo que va de agosto, ya se estrenaron discos como One Man Band, quinto álbum de Miles Kane que incluye “Troubled Son”, “Baggio” y “The Wonder”; y Final Straw (20th Anniversary), edición conmemorativa del material de Snow Patrol con la que nos pegaron directo en la nostalgia, con todo y 23 bonus tracks.

Aquí te contamos qué otros lanzamientos de discos podemos esperar durante el resto de agosto:

Unreal Unearth, Hozier

El tercer álbum de estudio del cantautor y músico irlandés llega para mostrarnos un vistazo a lo que pasó en su mente durante los últimos años. Escrito durante la pandemia e inspirado por Infierno de Dante, este disco está estructurado alrededor del concepto de los nueve círculos del infierno y resulta en una retrospección de su propio sonido y vivencias durante el confinamiento. Además, aunque ya hay cuatro sencillos fuera que lo promueven, el artista afirma que “no representan el álbum completo”.

Agosto 18

Volcano, Jungle

El dúo británico de música electrónica, conformado por Josh Loyd-Watson y Tom McFarland, está listo con nuevos beats para armar la fiesta. En su cuarta producción discográfica habrá 14 canciones, como los ya lanzados “Candle Flame” ft. Erick The Architect, “Dominoes” y “I’ve Been In Love” ft. Channel Tres. Así como colaboraciones con Roots Manuva, Bass, Mood Talk y otrxs que complementan la vibra de estos dos grandes artistas.

Agosto 11

The Death of Randy Fitzsimmons, The Hives

Han pasado 11 años desde que la banda sueca lanzó su último disco, Lex Hives. Entre esa pausa tan prolongada y su conocida fuerza interpretativa, su sexto álbum de estudio es uno de los más esperados en la escena punk-rockera. Para comenzar adelantaron “Bogus Operandi”, rola en la que no faltan sus riffs de guitarra pesados y melódicos, coro pegajoso y la energía que los caracteriza. Y así prometen que será en las 12 rolas que componen el material.

Agosto 11

Portraits, Birdy

Debutó siendo adolescente y hoy, con 27 años de edad, esta cantautora británica es una estrella del indie pop. Y es que basta escuchar su distintiva voz, su manera de abordar la música y sus letras cargadas de sentimiento para entenderlo. Algo que volverá a hacerse notar en su quinto disco, del que ya estrenó los tracks “Raincatchers” y “Your Arms”, con los que además demuestra madurez.

Agosto 18

Te puede interesar: Prepara las botas y el delineador, habrá nueva edición de Emo Nite en CDMX

Road, Alice Cooper

El legendario rockero lanzará este mes su disco número 22, y tendrá en la producción a Bob Ezrin. Incluye 13 rolas como “I’m Alice”, “Go Away”, “Rules Of The Road” y “Magic Bus”, que demostrarán que sigue en plena forma vocal y con la energía que lo caracteriza. Además, esta vez pidió que lo acompañara la banda que sale de gira con él, pues según dijo, quiso presumir a los buenos músicos que tiene.

Agosto 25

Where the Angels Fall, The Cat Empire

Previo a su visita a México en noviembre, esta banda australiana con dos décadas de trayectoria lanzará su noveno disco. Uno que viene con nueva alineación junto a los miembros originales Felix Riebl y Ollie McGill. Y que ya empezaron a calentar motores con los sencillos “Thunder Rumbles” y “Rock ‘n’ Roll”, donde hacen gala de su rock alternativo salpicado de otros ritmos como los latinos.

Agosto 25

Ziggy Stardust: The Motion Picture (50th Anniversary Edition), David Bowie

Aunque Bowie retiró su alter ego Ziggy Stardust en 1973, dejó una huella tan profunda que es inolvidable. Tanto que a medio siglo de su película, esta regresó a la pantalla grande y su banda sonora tiene esta reedición de colección. Encontrarás rolas remasterizadas, sonido surround 5.1, un medley de “The Jean Genie/Love Me Do” y “Round And Round” con Jeff Beck. Todo con el toque de Tony Visconti, productor de confianza del camaleón.

Agosto 11

Knebworth 22, Liam Gallagher

El año pasado Liam Gallagher dio un par de conciertos en el Parque Knebworth, en Inglaterra. Estuvieron tan épicos que ahora salen en un disco que captura tanto la energía del público como la intensidad y entrega del cantante y su banda en el escenario. Con una mezcla de rolas clásicas de Oasis y de su faceta como solista, escucharás “Wonderwall”, “Champagne Supernova”, “Once” y “Everything’s Electric”, por mencionar algunas.

Agosto 11

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.