I Love Dance 2023 contará con las participaciones de Whigfield, además de Jenny Berggren de Ace of Base y muchos más.

I Love Dance 2023 es un concierto que contará con la participación de algunas de las estrellas que musicalizaron tus tardeadas o las de tus hermanos mayores —dependiendo de si eres xennial, millennial o menor—.

Este evento te transportará a los 90, cuando probablemente no tenías edad para salir de noche, el mejor lugar para conocer música nueva era el radio y tenías que comprar CDs para escuchar tus canciones favoritas una y otra vez. ¡Directo en la nostalgia!

Entre los artistas que visitarán la CDMX en I Love Dance 2023 estarán Whigfield —ajá, la de “Saturday Night”, la coreografía que se baila hasta en bodas—, Dr. Alban (“It’s My Life”), Real McCoy (“Another Night”), Crystal Waters (“Gypsy Woman”) y DJ Sash. Además, nos honrarán con su presencia Charvoni de Black Box (“Everybody Everybody”) y Jenny Berggren de Ace of Base, banda que con “Beautiful Life”, “All That She Wants” y “The Sign” confirmó la importancia de Suecia en el pop mundial.

Revive los 90, esa época con un boom de electrónica predominantemente europea, el 8 de octubre en el Pepsi Center WTC.



Fecha, boletos y lugar de I Love Dance 2023 en CDMX

Los boletos para la tercera edición de I Love Dance ya están disponibles a través de Ticketmaster.



Lugar: Pepsi Center WTC (Dakota s/n, Col. Nápoles)



Fecha: Domingo 8 de octubre, 19:00 horas



Costo: $1,860 (VIP de pie), $744 (general) y $576 (Sección C). Estos precios son sin cargos y corresponden a la Fase 1, misma que termina el 1 de julio.

Instagram @ilovedancetour

¿Te lanzarás al show?

