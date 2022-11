Harry Styles es más mexicano de lo que te imaginas, y una prueba son los looks inspirados o muy parecidos a los de Juan Gabriel.

Harry Styles es más mexicano de lo que te imaginas, y una prueba está en sus looks inspirados o muy parecidos a los de Juan Gabriel.

Harry Styles tiene una gran relación con México desde sus días en la boyband One Direction, por ejemplo con sus looks muy estilo Juan Gabriel. Sí, en su gira pasada Live on Tour sorprendió con atuendos que recordaban al cantautor mexicano, y se quedaron en la memoria de todo mundo.

Harry Styles y sus looks ¿inspirados? en Juan Gabriel

Comencemos por mencionar que además de su música y fama desde One Direction, el cantante británico ha llamado mucho la atención con su lado fashionista. Es un hombre que no le teme a nada y que también se expresa libremente por medio de su ropa.

Así pues, no es de asombrar que Harry Styles haya llamado la atención del mudo entero cuando lució outfits que parecían inspirados en el mismísimo Juan Gabriel. ¿Ejemplos? El traje rojo que usó en una presentación en Los Ángeles en 2017 u otro rojo brilloso en diciembre, similares al que portó el ídolo mexicano en 2009 durante su homenaje como Persona del Año en los Latin GRAMMYs.

Al año siguiente en el Live on Tour, también se le vio con más trajes que se parecían mucho a los de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del ícono mexicano. Pero volviendo a la ropa, en Italia portó un traje rosa y otro más lila con camisa amarilla, en París uno negro brilloso, que recordaban a los que solía usar Juanga.

Y, claro, ¡cómo olvidar cuando se presentó en México! Harry causó furor en el Palacio de los Deportes con su música. Pero también cuando salió al escenario con un traje que incluía saco azul marino con flecos rojos en los brazos, con toda la onda de nuestro divo. Además, otra de las noches el traje era en negro con flecos rojos y estampado de flores. Pero eso no fue todo, pues previo a su show sonó nada menos que “Querida” en los altavoces, ¿coincidencia?

El peculiar estilo de Harry

Algunos trajes más no eran tan parecidos en diseños o estampados, pero Harry Styles sí que nos hizo recordar a Juan Gabriel y sus combinaciones de colores. Nos vienen a la mente los anaranjados, blancos, azul pastel con camisa blanca, morado también con camisa blanca, entre otros.

Actualmente Harry Styles se encuentra en México con su Love On Tour, pero siempre serán recordados sus looks a la Juan Gabriel, ¿a poco no? Habrá que ver si en el futuro luce más atuendos al estilo del Divo de Juárez u otro ídolo mexa.

Por cierto, el amor del cantante por México también ha quedado claro desde su tiempo en One Direction con sus tours, al portar sombreros de charro y la camiseta de la Selección Nacional. Además, al confesar que le gustan las fajitas, empanadas, enchiladas, y cuando se le vio con su refresco Jarritos. Y hasta cuando eligió Cancún como locación para grabar el video de “Lights up” del disco Fine Line, con todo y coreografía de la mexa Priscila Hernández. Sin duda, le podemos decir: ¡Harry, hermano, ya eres mexicano!