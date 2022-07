La rola que por no puede faltar en los conciertos de Fobia es la de “El microbito” pero, ¿te sabes su historia? Acá te la contamos.

Una de las bandas noventeras de rock en español que hoy sigue armándola chido es Fobia, y entre sus clásicos indiscutibles está “El microbito”. Todxs la hemos cantado miles de veces, algunxs desde su debut en los 90, y quizá pensamos que sólo es una rola pegajosa, pero tiene su historia.

“El microbito”, la rola con la que debutó Fobia

En 1990, el sello disquero BMG Ariola (ahora parte de Sony Music), lanzó una nueva banda de rock mexicano, con unos chavos con todo para ser el hit.

La rola en cuestión era “El microbito”, track número 9 de su primer disco, titulado también Fobia. Misma que desde que salió pegó por su ritmo y letra diferente, aunque también fue censurada por la frase: “haré una alberca en tu ombliguito, y si me voy más abajito, nadie me sacará”, como se puede escuchar en el documental Rompan Todo. Y hoy es una básica para fans y cualquiera que se adentre en la discografía de esta banda chilanga.

¿Cómo surgió su hoy clásico “El microbito”?

“El microbito” fue compuesta, como las demás del álbum, por el guitarrista Paco Huidobro. Además, fue la primera que hizo en español, cuando tenía 17 años de edad. Sí, era todo un teen. Pero sin duda, sabía lo que hacía y tenía el feeling para crear “letras lo suficientemente tarugas como para interesar a los demás”, como le contó a Vice hace tiempo.

La letra básicamente es de amor y deseo por alguien, aunque expresado de una manera no cursi ni empalagosa sino más bien pícara. Según le dijo Paco al canal de videos Telehit: “Es simplemente diferente, y fue el momento de nuestra vida en donde nos revelamos en nuestra vida. Incluso, contra nuestras mismas familias”.

Algo que le gustó al resto de la banda, como recordó su vocalista Leonardo de Lozanne: “Me habló Paco un día, desde su cuarto y me dice: ‘Oye, tengo una idea buenísima, chécate esta rola’, y me la cantó en guitarra acústica porteléfono. Me acuerdo perfectamente, y le dije: ‘Wey, está muy divertida, está muy buena, aparte tiene ritmos diferentes’”.

Con su estilo de rock fresa para algunos, con picardía y frescura para otros, Fobia logró hacerse de un espacio importante en el rock mexicano, en parte gracias a “El microbito”. Aunque, en algún momento los músicos llegaron a confesar que se habían hartado un poco de ella, y es que sí sonó hasta en la sopa. Pero es tan importante y la más famosa que han sacado, que la incluyeron en su MTV Unplugged y, sí, también en formato acústico rifa.

La banda se presentará en vivo este 27, 28, 29 y 30 de julio en el Teatro Metropólitan. Noches en las que no faltará este clásico, así que ve afinando garganta para cantarla con ellos. Checa la disponibilidad de boletos en Ticketmaster.